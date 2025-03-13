Какие марки авто чаще всего угоняют злоумышленники (таблица) — Finance.ua

Какие марки авто чаще всего угоняют злоумышленники (таблица) Сегодня 19:06 — Технологии&Авто

Автомобили угоняют по разным причинам. Поэтому следите за объявлениями о продаже автомобилей — вполне возможно, что ваш автомобиль уже кто-то продает.

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Если это дорогое авто, то его могут угнать по заказу, и шансы его найти, надо признать честно, небольшие.

В связи с войной участились угоны, о которых мы уже давно забыли — для разукомплектования автомобиля на запчасти. Здесь шансов тоже немного, если машину не отыщут по горячим следам.

Еще одна распространенная разновидность угона — для выкупа. Воры просто предлагают владельцу автомобиля выкупить его за относительно небольшие деньги. Полиция не советует этого делать, однако как поступать в этом случае — решать вам. Но учтите, что гарантий никто не дает — вы можете просто перечислить деньги на указанный счет и остаться ни с чем.

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Самый легкий случай — если машину угнали из хулиганских мотивов — «покататься». В этом случае ее, скорее всего, просто бросят где-нибудь на улице. Правда, она может быть разбита или разукомплектована.

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