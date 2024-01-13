Какие авто чаще всего угоняют в Европе — Finance.ua

Какие авто чаще всего угоняют в Европе
Согласно официальной статистике, в период с января по июнь 2023 года в Европе было совершено угонов на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Местное агентство carVertical провело исследование, назвав самые желанные для угонщиков машины в ЕС.
Оказалось, что большинство из них принадлежит марке Mercedes-Benz (14,6% от общего количества угонов), за которой следует BMW с 14,4% угонов и Audi с 10,4% угонов.
При этом список наиболее часто угоняемых моделей выглядит совсем иначе и в нем доминируют автомобили далеко не из этой немецкой тройки.
Seat Ibiza
Согласно отчету аналитиков, именно испанский хэтчбек Ibiza является машиной, которую чаще всего угоняют в Европе в этом году.
Автомобиль выделяется на фоне конкурентов качественным интерьером, большим багажником объемом 355 литров и неплохим динамичным поведением, а также это вторая модель бренда по продажам, уступающая по этому показателю только Arona.
Seat Leon
Еще один автомобиль из линейки Seat, очень интересующий «старосветских» автоугонщиков в первой половине 2023 года, это хэтчбек Leon.
5-дверка считается одним из эталонов в своем классе на испанском рынке и обладает широким списком двигателей, включая бензиновые, дизельные и гибридные силовые установки.
Volkswagen Golf
Замыкает список самых интересных для угонов среди злоумышленников в Европе популярный хэтчбек Golf. Модель Volkswagen почти не имеет недостатков, поэтому пользуется в ЕС очень высоким спросом.
Гамма версий этой модели велика — от бензиновых до электрифицированных силовых установок, включая два подключаемых гибрида.
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