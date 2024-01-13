Какие авто чаще всего угоняют в Европе — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какие авто чаще всего угоняют в Европе

Фондовый рынок
22
Какие авто чаще всего угоняют в Европе
Какие авто чаще всего угоняют в Европе
Согласно официальной статистике, в период с января по июнь 2023 года в Европе было совершено угонов на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Местное агентство carVertical провело исследование, назвав самые желанные для угонщиков машины в ЕС.
Оказалось, что большинство из них принадлежит марке Mercedes-Benz (14,6% от общего количества угонов), за которой следует BMW с 14,4% угонов и Audi с 10,4% угонов.
При этом список наиболее часто угоняемых моделей выглядит совсем иначе и в нем доминируют автомобили далеко не из этой немецкой тройки.

Seat Ibiza

Согласно отчету аналитиков, именно испанский хэтчбек Ibiza является машиной, которую чаще всего угоняют в Европе в этом году.
Автомобиль выделяется на фоне конкурентов качественным интерьером, большим багажником объемом 355 литров и неплохим динамичным поведением, а также это вторая модель бренда по продажам, уступающая по этому показателю только Arona.

Seat Leon

Еще один автомобиль из линейки Seat, очень интересующий «старосветских» автоугонщиков в первой половине 2023 года, это хэтчбек Leon.
5-дверка считается одним из эталонов в своем классе на испанском рынке и обладает широким списком двигателей, включая бензиновые, дизельные и гибридные силовые установки.

Volkswagen Golf

Замыкает список самых интересных для угонов среди злоумышленников в Европе популярный хэтчбек Golf. Модель Volkswagen почти не имеет недостатков, поэтому пользуется в ЕС очень высоким спросом.
Гамма версий этой модели велика — от бензиновых до электрифицированных силовых установок, включая два подключаемых гибрида.
Кстати, если вы попали в непредвиденную ситуацию на дороге, Finance.ua может вам помочь. Мы предлагаем услуги Ассистанса: эвакуацию авто с места ДТП/поломки, аварийное открытие дверей, запуск двигателя и прочее. Покупайте онлайн карту Assistance и получайте круглосуточную поддержку в пути
По материалам:
uamotors
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.