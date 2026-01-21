ТОП-10 лучших недорогих авто с пробегом
Эксперты издания WhatCar? составили рейтинг десяти самых лучших недорогих автомобилей с пробегом.
Все эти модели можно за сумму менее 13 405 долларов.
В список вошли следующие модели:
- Ford Fiesta,
- Volkswagen Polo,
- Skoda Kamiq,
- Hyundai i10,
- Ford Puma,
- Ford Focus,
- Skoda Karoq,
- Dacia Duster,
- Volkswagen Passat Estate
- Audi TT.
Эксперты отмечают, что все эти автомобили сочетают доступную цену с достаточной надежностью и комфортом.
Кто лидер
Особого внимания удостоился хэтчбек Ford Fiesta, который эксперты назвали лучшим среди всех недорогих моделей с пробегом. По их мнению, эта модель превосходит конкурентов благодаря управляемости и комфорту подвески, что делает ее идеальной для поездок по извилистым дорогам.
Кроме того, Ford Fiesta получил высокую оценку по оснащению современными технологиями. Модель предлагает удобный интерьер и богатый функционал, редко встречающийся в автомобилях такого ценового сегмента.
Недостатки
В то же время, эксперты заметили и некоторые недостатки хэтчбека. К минусам они отнесли небольшой багажник по сравнению с конкурентами, дешевый пластик в салоне и маломощные базовые двигатели. Несмотря на это, Ford Fiesta остается одним из самых привлекательных предложений на вторичном рынке.
Напомним, в 2025 году украинцы приобрели 274,3 тыс. подержанных легковушек, что на 24% больше, чем за 12 месяцев 2024 года. При этом 77% из зарегистрированных в прошлом году автомобилей были импортированы из-за рубежа. Об этом сообщили в «Укравтопроме».
