ТОП-10 лучших недорогих авто с пробегом

10 лучших недорогих авто с пробегом

Эксперты издания WhatCar? составили рейтинг десяти самых лучших недорогих автомобилей с пробегом.

Все эти модели можно за сумму менее 13 405 долларов.

В список вошли следующие модели:

Ford Fiesta,

Volkswagen Polo,

Skoda Kamiq,

Hyundai i10,

Ford Puma,

Ford Focus,

Skoda Karoq,

Dacia Duster,

Volkswagen Passat Estate

Audi TT.

Эксперты отмечают, что все эти автомобили сочетают доступную цену с достаточной надежностью и комфортом.

Кто лидер

Особого внимания удостоился хэтчбек Ford Fiesta, который эксперты назвали лучшим среди всех недорогих моделей с пробегом. По их мнению, эта модель превосходит конкурентов благодаря управляемости и комфорту подвески, что делает ее идеальной для поездок по извилистым дорогам.

Кроме того, Ford Fiesta получил высокую оценку по оснащению современными технологиями. Модель предлагает удобный интерьер и богатый функционал, редко встречающийся в автомобилях такого ценового сегмента.

Недостатки

В то же время, эксперты заметили и некоторые недостатки хэтчбека. К минусам они отнесли небольшой багажник по сравнению с конкурентами, дешевый пластик в салоне и маломощные базовые двигатели. Несмотря на это, Ford Fiesta остается одним из самых привлекательных предложений на вторичном рынке.

Об этом сообщили в «Укравтопроме». Напомним, в 2025 году украинцы приобрели 274,3 тыс. подержанных легковушек, что на 24% больше, чем за 12 месяцев 2024 года. При этом 77% из зарегистрированных в прошлом году автомобилей были импортированы из-за рубежа.Об этом сообщили в «Укравтопроме».

