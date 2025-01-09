ТОП-10 авто с наибольшим расходом топлива в реальных условиях (инфографика) — Finance.ua

ТОП-10 авто с наибольшим расходом топлива в реальных условиях (инфографика) Сегодня 20:00 — Технологии&Авто

ТОП-10 авто с наибольшим расходом топлива в реальных условиях (инфографика)

Водители часто обращают внимание на то, сколько топлива тратит их автомобиль. Обычно производители делают все возможное, чтобы сделать свои авто как можно экономнее. Однако у них это выходит не всегда.

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Британские эксперты издания What Car? назвали 10 современных автомобилей с наибольшим расходом горючего.

Чтобы узнать реальный средний расход топлива автомобилей, эксперты проводят собственные тесты. Это лабораторные испытания, в которых имитируется маршрут среднего водителя. В него входят городские и сельские дороги, а также автомагистрали.

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В издании отметили, что перед каждым тестом автомобиль взвешивают и накачивают шины до рекомендуемого уровня. Климат-контроль устанавливают на 21 градус по Цельсию или средней шкале кондиционера. Все остальное электрооборудование выключается.

Справка Finance.ua:

Великобритания стала крупнейшим рынком электромобилей в Европе. Таким образом опередив Германию.

В Германии в прошлом году произошло сокращение количества регистраций новых электрических транспортных средств — более чем на 25% до 380 609 единиц.

Инженеры общенемецкого автомобильного клуба ADAC в 2024 году протестировали 84 модели автомобилей разных классов, ценовых категорий и типов привода, определив лучшие и худшие авто года. Победителем автотестов стал домашний электромобиль VW ID.7.

По данным Укравтопром, в прошлом месяце лидерство на украинском рынке новых авто продолжило удерживать RENAULT Duster.

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УНІАН По материалам:

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