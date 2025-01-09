Автопроизводители объявили об окончании производства культовых моделей авто с ручной коробкой передач — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Автопроизводители объявили об окончании производства культовых моделей авто с ручной коробкой передач

Технологии&Авто
79
Автопроизводители объявили об окончании производства культовых моделей авто с ручной коробкой передач
Автопроизводители объявили об окончании производства культовых моделей авто с ручной коробкой передач
Рынок автомобилей неуклонно движется в сторону автоматизации. Все больше автопроизводителей отказываются от традиционных механических коробок в пользу более современных автоматических трансмиссий.
Этот тренд обусловлен рядом факторов, включая усиление экологических норм, повышение комфорта вождения и изменчивые предпочтения потребителей.
Несколько популярных моделей автомобилей в 2025 году отказались от механической коробки передач. Среди них:
  • Хонда Civic Hatchback. Базовая версия этого хэтчбека теперь комплектуется исключительно вариатором.
  • Jeep Gladiator. Этот пикап, ранее предлагавшийся с механической коробкой передач, теперь доступен только с восьмиступенчатым автоматом.
  • Kia Forte. Пришедший на смену Forte новый седан Kia K4 не предлагает механической коробки передач.
  • Mini Cooper Весь модельный ряд Mini Cooper, включая спортивную версию John Cooper Works, теперь оснащается семиступенчатой ​​коробкой передач с двойным сцеплением.
  • Volkswagen GTI, Golf R и Jetta. Эти популярные модели Volkswagen также избавились от механической коробки передач.
Читайте также
Отказ от механических коробок означает, что любителям классического вождения с переключением передач остается все меньше вариантов. Однако автоматические коробки передач становятся все более совершенными и предлагают множество дополнительных функций, таких как режимы ручного переключения и спортивные настройки.
Несмотря на то, что механическая коробка постепенно уходит в прошлое, некоторые автопроизводители продолжают предлагать ее на отдельных моделях, особенно в спортивных версиях. Однако, в целом, тенденция к автоматизации очевидна. В ближайшие годы мы можем ожидать, что механическая коробка станет еще большей редкостью и сосредоточится на нишевых моделях.
По материалам:
НВ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.