Автопроизводители объявили об окончании производства культовых моделей авто с ручной коробкой передач — Finance.ua

Автопроизводители объявили об окончании производства культовых моделей авто с ручной коробкой передач
Рынок автомобилей неуклонно движется в сторону автоматизации. Все больше автопроизводителей отказываются от традиционных механических коробок в пользу более современных автоматических трансмиссий.
Этот тренд обусловлен рядом факторов, включая усиление экологических норм, повышение комфорта вождения и изменчивые предпочтения потребителей.
Несколько популярных моделей автомобилей в 2025 году отказались от механической коробки передач. Среди них:
- Хонда Civic Hatchback. Базовая версия этого хэтчбека теперь комплектуется исключительно вариатором.
- Jeep Gladiator. Этот пикап, ранее предлагавшийся с механической коробкой передач, теперь доступен только с восьмиступенчатым автоматом.
- Kia Forte. Пришедший на смену Forte новый седан Kia K4 не предлагает механической коробки передач.
- Mini Cooper Весь модельный ряд Mini Cooper, включая спортивную версию John Cooper Works, теперь оснащается семиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением.
- Volkswagen GTI, Golf R и Jetta. Эти популярные модели Volkswagen также избавились от механической коробки передач.
Отказ от механических коробок означает, что любителям классического вождения с переключением передач остается все меньше вариантов. Однако автоматические коробки передач становятся все более совершенными и предлагают множество дополнительных функций, таких как режимы ручного переключения и спортивные настройки.
Несмотря на то, что механическая коробка постепенно уходит в прошлое, некоторые автопроизводители продолжают предлагать ее на отдельных моделях, особенно в спортивных версиях. Однако, в целом, тенденция к автоматизации очевидна. В ближайшие годы мы можем ожидать, что механическая коробка станет еще большей редкостью и сосредоточится на нишевых моделях.
Поделиться новостью