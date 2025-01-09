Автопроизводители объявили об окончании производства культовых моделей авто с ручной коробкой передач — Finance.ua

Автопроизводители объявили об окончании производства культовых моделей авто с ручной коробкой передач Сегодня 06:03 — Технологии&Авто

Автопроизводители объявили об окончании производства культовых моделей авто с ручной коробкой передач

Рынок автомобилей неуклонно движется в сторону автоматизации. Все больше автопроизводителей отказываются от традиционных механических коробок в пользу более современных автоматических трансмиссий.

Этот тренд обусловлен рядом факторов, включая усиление экологических норм, повышение комфорта вождения и изменчивые предпочтения потребителей.

Несколько популярных моделей автомобилей в 2025 году отказались от механической коробки передач. Среди них:

Хонда Civic Hatchback. Базовая версия этого хэтчбека теперь комплектуется исключительно вариатором.

Jeep Gladiator. Этот пикап, ранее предлагавшийся с механической коробкой передач, теперь доступен только с восьмиступенчатым автоматом.

Kia Forte. Пришедший на смену Forte новый седан Kia K4 не предлагает механической коробки передач.

Mini Cooper Весь модельный ряд Mini Cooper, включая спортивную версию John Cooper Works, теперь оснащается семиступенчатой ​​коробкой передач с двойным сцеплением.

Volkswagen GTI, Golf R и Jetta. Эти популярные модели Volkswagen также избавились от механической коробки передач.

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Отказ от механических коробок означает, что любителям классического вождения с переключением передач остается все меньше вариантов. Однако автоматические коробки передач становятся все более совершенными и предлагают множество дополнительных функций, таких как режимы ручного переключения и спортивные настройки.

Несмотря на то, что механическая коробка постепенно уходит в прошлое, некоторые автопроизводители продолжают предлагать ее на отдельных моделях, особенно в спортивных версиях. Однако, в целом, тенденция к автоматизации очевидна. В ближайшие годы мы можем ожидать, что механическая коробка станет еще большей редкостью и сосредоточится на нишевых моделях.

НВ По материалам:

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