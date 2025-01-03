В Украине упростили торговлю подержанными авто — подписан закон — Finance.ua
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В Украине упростили торговлю подержанными авто — подписан закон

Технологии&Авто
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В Украине упростили торговлю подержанными авто — подписан закон
В Украине упростили торговлю подержанными авто — подписан закон
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о дерегуляции и детенизации рынка торговли подержанными автомобилями. Он освобождает продавцов от обязанности перерегистрировать авто и ставить на учет.
Об этом сообщается в законопроекте.
О чем идет речь
Продавцы б/у авто и их частей освобождаются от обязанности:
  • перерегистрировать на себя подержанные транспортные средства;
  • подавать в сервисные центры МВД документы с отметкой соответствующего районного (городского) ТЦК и СП.
Закон станет залогом для вывода из тени рынка и ликвидации схем, по которым бюджет недополучает налоги.
Напомним, 17 декабря Верховная Рада приняла закон об упрощении торговли подержанными авто. Автодилерам не нужно будет ставить их на учет в процессе перепродажи.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, начиная с 2010 года, субъекты хозяйствования, осуществляющие торговлю подержанными транспортными средствами, лишены возможности скупать подержанные автомобили, с целью их последующей перепродажи конечному потребителю, без государственной регистрации на себя.
Они обязаны ставить этот автомобиль на учет не как товар для последующей перепродажи, а как основное средство собственного использования. Указанная процедура предусматривает обязательную государственную регистрацию предприятием приобретенного автомобиля на себя, прежде чем иметь возможность его перепродать конечному потребителю.
Следовательно, на практике субъекты хозяйствования, которые скупают подержанные транспортные средства для их дальнейшей продажи конечным потребителям, вынуждены дважды перерегистрировать товарные автомобили в сервисных центрах МВД: сначала на себя, а затем на конечного потребителя.
Кроме того, при выкупе автомобиля нужно получать справку о постановке транспортного средства на военный учет, а при продаже автомобиля конечному потребителю — справку о снятии автомобиля с военного учета.
По материалам:
РБК
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