Какие изменения ждут автомобильный рынок: прогноз на 2025 год — Finance.ua

Какие изменения ждут автомобильный рынок: прогноз на 2025 год Сегодня 07:11 — Технологии&Авто

Какие изменения ждут автомобильный рынок: прогноз на 2025 год

Темпы реализации электромобилей в Китае могут на 10 лет опередить срок поставленного правительством целевого объема продаж.

Об этом пишет Financial Times.

Электромобили будут лидировать на рынке

По информации издания, в следующем году в Китае ожидается, что электромобили впервые обойдут по продаже автомобили с двигателями внутреннего сгорания.

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Это станет историческим событием, которое позволит китайскому автомобильному рынку опередить западных конкурентов на несколько лет.

До 2025 года объемы продаж электромобилей возрастут примерно на 20% и превысят 12 млн единиц, что вдвое больше, чем в 2022 году, говорится в материале.

При этом продажи автомобилей с двигателем внутреннего сгорания в следующем году снизятся на 10% до уровня 11 млн штук, это на 30% меньше, чем в 2022 году.

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Такие темпы роста спроса на электромобили позволят опередить на 10 лет официальный план Пекина по объему производства электрического транспорта, поясняет газета.

Китай на мировом рынке электромобилей

Международное энергетическое агентство (МЭА) ранее сообщило, что доля Китая в росте мирового рынка электромобилей составила около 80% в первой половине 2024 года.

Роберт Лью, директор по исследованиям возобновляемых источников энергии в Азиатско-Тихоокеанском регионе в Wood Mackenzie, считает: успех Китая в области электромобилей свидетельствует о его успехе в развитии внутренних технологий и обеспечении глобальных цепочек снабжения критически важных ресурсов для электромобилей и их аккумуляторов.

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Это привело к резкому снижению производственных затрат и более низким ценам для потребителей.

«Они хотят электрифицировать все. Ни одна страна не сравнится с Китаем», — сказал Лью.

Прогнозы, предоставленные инвестиционными банками UBS и HSBC, а также исследовательскими группами Morningstar и Wood Mackenzie свидетельствуют, что в течение ближайшего десятилетия заводы, созданные в Китае для производства десятков миллионов автомобилей с традиционными двигателями, практически не смогут обслуживать внутренний рынок.

Эксперты также отмечают, что быстрый рост китайской индустрии электромобилей теперь угрожает национальным лидерам производства — Германии, Японии и США.

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