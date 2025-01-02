Эксперт назвал самый ожидаемый массовый электрокар 2025 года — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Эксперт назвал самый ожидаемый массовый электрокар 2025 года

Технологии&Авто
29
Эксперт назвал самый ожидаемый массовый электрокар 2025 года
Эксперт назвал самый ожидаемый массовый электрокар 2025 года
Новый год станет интересным для наблюдения за развитием электромобильной отрасли, прежде всего из-за ожидаемой отмены федерального налогового кредита на покупку электрокаров в США и борьбу Евросоюза с нашествием китайского импорта.
Также на рынке ожидает большое количество новых увлекательных моделей электромобилей.
Лучший электрический автомобиль 2025 года выбрали специалисты Car Buzz, Chevrolet Bolt EV должен появиться до конца 2025 года.
2026 год Chevrolet Bolt EV 2026 Chevrolet Bolt EV должен появиться до конца 2025 года.
Но, зная о манере General Motors относительно своевременного запуска продуктов, электрокар может поступить в продажу и в 2026 году.
Эксперты полагают, что следующее поколение Bolt имеет потенциал стать самым лучшим массовым электромобилем.
По материалам:
newsauto
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.