Эксперт назвал самый ожидаемый массовый электрокар 2025 года — Finance.ua

Эксперт назвал самый ожидаемый массовый электрокар 2025 года Сегодня 01:24 — Технологии&Авто

Эксперт назвал самый ожидаемый массовый электрокар 2025 года

Новый год станет интересным для наблюдения за развитием электромобильной отрасли, прежде всего из-за ожидаемой отмены федерального налогового кредита на покупку электрокаров в США и борьбу Евросоюза с нашествием китайского импорта.

Также на рынке ожидает большое количество новых увлекательных моделей электромобилей.

Лучший электрический автомобиль 2025 года выбрали специалисты Car Buzz, Chevrolet Bolt EV должен появиться до конца 2025 года.

2026 год Chevrolet Bolt EV 2026 Chevrolet Bolt EV должен появиться до конца 2025 года.

Но, зная о манере General Motors относительно своевременного запуска продуктов, электрокар может поступить в продажу и в 2026 году.

Эксперты полагают, что следующее поколение Bolt имеет потенциал стать самым лучшим массовым электромобилем.

newsauto По материалам:

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