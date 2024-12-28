Почему электромобилям вредит длительный простой — Finance.ua

Почему электромобилям вредит длительный простой Сегодня 22:29 — Технологии&Авто

Почему электромобилям вредит длительный простой

Исследование, опубликованное в журнале Nature Energy, показало, что литий-ионные батареи электромобилей могут служить на 40% дольше, чем предполагали производители. Ученые проанализировали 92 коммерческие батареи в течение двух лет, используя сценарии разрядки, приближенные к реальному использованию, что позволило получить более точные результаты.

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В отличие от стандартных лабораторных тестов, включающих циклическую зарядку и разрядку, новое исследование учитывало реальные условия эксплуатации: частые ускорения, торможение с рекуперацией энергии, периоды остановок и покоя. Эти факторы показали, что срок службы батарей увеличивается в условиях повседневного использования.

Симона Онори, старшая автор исследования и преподавательница Стэнфордской школы устойчивого развития, отметила, что время простоя электромобиля влияет на износ батарей больше, чем интенсивность зарядки или разрядки. Это особенно важно для частных пользователей, которые реже используют свои автомобили по сравнению с коммерческими.

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Кроме того, рынок батарей порадовал снижением цен. В 2024 году их стоимость упала на 20%, составляя $115 за кВт·ч. К 2026 году ожидается снижение цены ниже $100, а к 2030 году — до $69. Такие изменения сделают электромобили более доступными, сравняв их в цене с машинами с двигателями внутреннего сгорания.

Увеличенный срок службы батарей и снижение их стоимости решают проблему запаса хода и могут ускорить массовый переход на электромобили, делая их более привлекательными для потребителей.

Ampercar По материалам:

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