Tesla подарила покупателям Model S пожизненное право бесплатной быстрой зарядки в сети Supercharger — Finance.ua

Tesla подарила покупателям Model S пожизненное право бесплатной быстрой зарядки в сети Supercharger 23.12.2024, 00:40 — Технологии&Авто

Tesla подарила покупателям Model S пожизненное право бесплатной быстрой зарядки в сети Supercharger

Tesla сообщила, что покупатели Model S в США получат пожизненное право бесплатно пользоваться станциями быстрой зарядки Supercharger.

Компания приняла решение вернуть ранее отмененную льготную политику с целью увеличить продажи Model S в конце текущего квартала.

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Результаты прошлого квартала были еще хуже. Tesla сообщила о поставках только 22 915 автомобилей, кроме Model 3 и Model Y. Учитывая, что Tesla, возможно, поставила от 12 000 до 15 000 Cybertruck в прошлом квартале, продажи Model S и Model X достигли рекордно низкого уровня — менее 10 000 единиц.

Стоит отметить, что Tesla отменила пожизненное право владельцев Model S и Model X пользоваться станциями быстрой зарядки Supercharger еще в 2018 году.

Ampercar По материалам:

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