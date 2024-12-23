Tesla подарила покупателям Model S пожизненное право бесплатной быстрой зарядки в сети Supercharger — Finance.ua
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Tesla подарила покупателям Model S пожизненное право бесплатной быстрой зарядки в сети Supercharger

Технологии&Авто
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Tesla подарила покупателям Model S пожизненное право бесплатной быстрой зарядки в сети Supercharger
Tesla подарила покупателям Model S пожизненное право бесплатной быстрой зарядки в сети Supercharger
Tesla сообщила, что покупатели Model S в США получат пожизненное право бесплатно пользоваться станциями быстрой зарядки Supercharger.
Компания приняла решение вернуть ранее отмененную льготную политику с целью увеличить продажи Model S в конце текущего квартала.
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Результаты прошлого квартала были еще хуже. Tesla сообщила о поставках только 22 915 автомобилей, кроме Model 3 и Model Y. Учитывая, что Tesla, возможно, поставила от 12 000 до 15 000 Cybertruck в прошлом квартале, продажи Model S и Model X достигли рекордно низкого уровня — менее 10 000 единиц.
Стоит отметить, что Tesla отменила пожизненное право владельцев Model S и Model X пользоваться станциями быстрой зарядки Supercharger еще в 2018 году.
По материалам:
Ampercar
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