Какой автомобиль назвали лучшим в 2024 году — Finance.ua

Какой автомобиль назвали лучшим в 2024 году

Какой автомобиль назвали лучшим в 2024 году

Лучшим автомобилем 2024 года по версии Best of the Best является Honda Civic Hybrid. По мнению экспертов, это самый лучший компактный седан с доступной ценой и отличным оснащением. Стоимость модели в США начинается от 29 845 долларов.

Рейтинг составили эксперты Motor1.

Внутри Civic Hybrid предлагает почти столько же пространства, как и больший Accord, ведь расстояние над головой сзади вполне подходит для людей высокого роста, а передние сиденья такие же широкие и удобные, как у любого компактного кроссовера B-сегмента.

Civic имеет отличную сборку, а сами отделочные материалы выполнены из качественных материалов. Трансмиссия также удовлетворит большинство потребностей покупателей.

Под капотом — гибридный 2,0-литровый четырехцилиндровый агрегат с турбонаддувом, мощностью 200 лошадиных сил.

Главным его преимуществом является низкий расход топлива на уровне 4,1 литра в смешанном цикле и незаметный переход с электрической тяги на ДВС во время движения.

Какие авто попали в ТОП-3

В то же время второе место в рейтинге заняла Toyota Camry, стоимость которой в штатах начинается с $29 495. Этот седан является мировым бестселлером.

Новая Toyota Camry базируется на предыдущем поколении со стандартной гибридной силовой установкой, обновленной подвеской и дизайном.

Благодаря этому Camry выглядит более привлекательно, еще лучше ездит и отличается превосходным уровнем расхода топлива — 4,6 л/100 км пути в смешанном цикле. Несмотря на это, 2,5-литровый двигатель обеспечивает отличную динамику благодаря мощности в 242 лошадиные силы.

Тройку финалистов закрывает Lucid Air Pure. Это полностью электрический флагманский седан с ценой в 71 400 долларов.

Версия Pure является базовой и имеет батарею емкостью 88 кВт-ч и два электромотора общей мощностью 430 лошадиных сил. Несмотря на это, запас хода тоже достаточно солидный — 788 километров.

Для тех, кто ищет еще больше мощности, существует 1234-сильная комплектация Sapphire, которая является одним из самых быстрых серийных электромобилей, когда-либо созданных, тогда как вариант Lucid Air Grand Touring имеет самый большой запас хода в 825 километров.

Несмотря на это, эксперты считают, что даже базовый вариант Pure обеспечивает все необходимые преимущества конкурентам. Модель имеет приятный просторный салон, а также отличную управляемость.

