Недорогие и экономичные: определены лучшие гибриды с пробегом (фото) — Finance.ua
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Недорогие и экономичные: определены лучшие гибриды с пробегом (фото)

Технологии&Авто
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Недорогие и экономичные: определены лучшие гибриды с пробегом (фото)
Недорогие и экономичные: определены лучшие гибриды с пробегом (фото)
Гибридные автомобили отличаются экономичностью и низким уровнем вредных выбросов, однако обычно существенно дороже бензиновых или дизельных моделей. Впрочем, подержанные гибриды обходятся недорого. Британское издание Auto Express назвало лучшие гибриды с пробегом.
В рейтинг попали модели разных классов и ценовых категорий. Есть среди них как обычные, так и заряжаемые гибриды.

8 место — Hyundai Ioniq PHEV

Недорогие и экономичные: определены лучшие гибриды с пробегом (фото)
Hyundai Ioniq PHEV — более дешевая альтернатива плагин-гибриду Toyota Prius. Хэтчбек способен проехать 63 км на электротяге, чего вполне достаточно для повседневной езды. К тому же, он экономичен на трассе, легкий в управлении и достаточно комфортабельный.

7 место — Toyota Prius

Недорогие и экономичные: определены лучшие гибриды с пробегом (фото)
Toyota Prius — самый массовый и популярный гибрид в мире. Модель четвертого поколения отличается противоречивым дизайном, зато экономичная. К тому же, владелец не должен терять в комфорте из-за низкого расхода топлива, ведь у авто мягкая подвеска и хорошая шумоизоляция.

6 место — Mercedes-Benz C350e

Недорогие и экономичные: определены лучшие гибриды с пробегом (фото)
Плагин-гибрид Mercedes C-Class W205 — премиальная модель с комфортабельной подвеской, хорошей шумоизоляцией и качественным салоном. За доплату седану даже предлагали пневмоподвеску. Впрочем, запас хода в электрическом режиме достаточно небольшой — всего 32 км.
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5 место — Opel Ampera/Chevrolet Volt

Недорогие и экономичные: определены лучшие гибриды с пробегом (фото)
Плагин-гибрид Chevrolet Volt и его европейский близнец Opel Ampera привлекают, прежде всего, большим запасом хода на электротяге — до 80 км (в зависимости от версии). Они отличаются оригинальным дизайном снаружи и внутри, однако их салон четырехместный, а материалы внутренней отделки не самые лучшие.

4 место — Mitsubishi Outlander PHEV

Недорогие и экономичные: определены лучшие гибриды с пробегом (фото)
Плагин-гибридный кроссовер Mitsubishi Outlander PHEV (именно такие авто использует украинская полиция) имеет просторный салон и большой багажник. Запас хода на электротяге достигает 48 км. Лучше выбирать обновленную модель, которую начали выпускать с 2015 года.

3 место — Honda Jazz

Недорогие и экономичные: определены лучшие гибриды с пробегом (фото)
Гибрид Honda Jazz отличается экономичностью и очень просторным салоном с «умными» задними сиденьями. Он маневренный и легкий в управлении. К тому же компактный автомобиль очень надежный и недавно возглавил рейтинг качества от TÜV SÜD.

2 место — BMW 330e

Недорогие и экономичные: определены лучшие гибриды с пробегом (фото)
Седан BMW 330e в кузове F30 — плагин-гибрид для активных водителей, которые ценят хорошую управляемость. Он сохраняет традиционные черты BMW 3 Series, однако значительно экономичнее — тратит 5,1−5,6 л на 100 км. 2,0-литровая 184-сильная турбочетверка и электромотор на 85 л. с. обеспечивают хорошую динамику.

1 место — Toyota RAV4

Недорогие и экономичные: определены лучшие гибриды с пробегом (фото)
Гибридный кроссовер Toyota RAV4 нетрудно найти на рынке б/у, хотя его стоимость несколько выше, чем у аналогов. Он экономичный и комфортабельный, у него просторный салон и вместительный багажник. К тому же, гибрид надежный, как и большинство моделей Toyota. В линейке есть и мощная плагин-гибридная версия, однако она слишком дорогая.
По материалам:
Фокус
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