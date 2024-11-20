Mercedes-Benz представил новый купе-кроссовер (фото) — Finance.ua

Mercedes-Benz представил новый купе-кроссовер (фото) Сегодня 22:33 — Фондовый рынок

Представлен новый купе-кроссовер Mercedes-Benz GLE 2025 модельного года.

Цена

Автомобиль предлагается в четырех комплектациях по цене от 116 000 до 130 000 долларов. Об этом пишет Ithome.

Mercedes-Benz GLE 2025 внешне отвечает модели 2024 года. Вся серия стандартной комплектации оснащена спортивным пакетом AMG. Новинка использует базовый цвет Fritillary White вместо предыдущего Diamond White. Также доступны другие цвета за доплату в 1700 долларов.

В салоне авто установлены два экрана диагональю по 12,3 дюйма. В версию GLE 350 4MATIC добавлена ​​опция вентиляции передних сидений, а цена опции составляет 1900 долларов.

Автомобиль в версии GLE 350 оснащен 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом в сочетании с 48-вольтовой мягкой гибридной системой. Мощность силовой установки составляет 258 л. с. и 400 Нм крутящего момента. До «сотни» машина ускоряется за 7,4 секунды и может развивать максимальную скорость в 220 км/ч.

Версия GLE 450 получила рядный шестицилиндровый двигатель объемом 2,5 л, также оснащенный 48-вольтовой гибридной системой с максимальной мощностью 367 л.с. и максимальным крутящим моментом в 500 Нм. Модель разгоняется от 0 до 100 км/ч за 5,9 секунды, а максимальная скорость составляет 250 км/ч.

MMR По материалам:

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