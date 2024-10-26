Тенденции на рынке недвижимости: украинцы в Польше все чаще снимают жилье — Finance.ua

Тенденции на рынке недвижимости: украинцы в Польше все чаще снимают жилье Сегодня 11:19 — Мир

Тенденции на рынке недвижимости: украинцы в Польше все чаще снимают жилье

В 2024 году 67,5% украинцев, выехавших в Польшу из-за военных действий, арендовали жилье. Это заметный рост по сравнению с 2023 годом, когда этот показатель составил почти 60% и с 27,6% в 2022 году.

Об этом свидетельствуют данные исследовательской группы Openfield, пишет inPoland.

Изменения в жилищных привычках и интеграция в Польше

Данные свидетельствуют об изменении тенденций среди украинцев, переехавших в Польшу еще до полномасштабного вторжения россии.

В предыдущие годы они чаще выбирали общежития, гостиницы или проживали у родственников. Теперь аренда жилья становится основным выбором, что связано с экономическими факторами и потребностью в длительном проживании.

Рост аренды среди украинцев отражает их постепенную интеграцию в польское общество и местную экономику.

Это связано с тем, что многие планируют оставаться в Польше на долгий период, поскольку война продолжается, а перспективы возвращения в Украину остаются неопределенными.

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В то же время растет спрос на жилье, что создает новые вызовы для рынка недвижимости в Польше.

Работа и стабильность стимулируют спрос

Оставшиеся в Польше все активнее участвуют в рынке недвижимости, арендуя не только квартиры эконом-класса, но и жилье среднего ценового сегмента.

Финансовые возможности украинцев улучшились благодаря занятости и социальной поддержке в Польше.

Многие начинают планировать долгосрочное пребывание, что усиливает спрос на аренду и стимулирует развитие рынка недвижимости.

Эксперты прогнозируют, что эта тенденция будет продолжаться и в 2025 году, поскольку многие украинцы, которые остаются в Польше, начинают рассматривать покупку собственного жилья как долгосрочную инвестицию.

Это также будет способствовать укреплению экономических связей между двумя странами и повышению роли украинского общества на польском рынке труда.

Напомним, в прошлом году украинские граждане активно брали кредиты на недвижимость в Польше. В 2023 году более 2 тысяч украинцев воспользовались государственной программой на приобретение первого жилья. Однако банки перестали принимать заявки на кредиты под 2% годовых.

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