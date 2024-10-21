Почему для 36 тысяч детей из Украины, которые учатся в Польше, отменили выплаты 800+ — Finance.ua

Почему для 36 тысяч детей из Украины, которые учатся в Польше, отменили выплаты 800+ Сегодня 19:46 — Мир

Почему для 36 тысяч детей из Украины, которые учатся в Польше, отменили выплаты 800+

Заместитель министра образования Польши Йоанна Муха предоставила информацию об украинских учениках в польской образовательной системе и помощи 800+ для них.

Как сообщает Yavp.pl , согласно данным из Системы информации об образовании (SIO) по состоянию на 1 октября 2024 года, количество всех украинских учеников в польской образовательной системе составляет 248 тысяч, из которых

179,7 тысячи — это ученики, прибывшие после 24 февраля 2022 года,

а 68,3 тысячи — те, которые находились в Польше до начала войны в Украине.

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Начиная с 1 сентября 2024 года, в польской системе образования прибавилось 19,3 тысячи детей из Украины, то есть значительно меньше, чем ожидалось в связи с введением школьной обязанности для украинских детей. Сначала фигурировали цифры 40−50 тысяч.

С 1 сентября 2024 года дети из Украины, проживающие в Польше, подлежат обязанности школьного образования в Польше, т. е. годового подготовительного обучения в дошкольном классе, обязательного образования в начальной школе и обязательного обучения в средних школах.

Семьи из Украины с 1 июня 2025 года смогут получать семейную помощь 800+ и помощь «Хороший старт» 300+ при условии, что их дети посещают польскую школу.

Замминистра сообщила, что с начала года помощь 800+ перестали получать родители 36 тысяч украинских детей. Она объяснила, что часть украинских детей уехала из Польши или вообще не была в Польше. Одновременно она отметила, что «с другой стороны, есть 10,5 тысячи новых детей с PESEL UKR, которые прибыли в Польшу с начала 2024 года».

Из данных ZUS следует, что в сентябре 2024 года помощь 800+ выплачивалась на 165,6 тысячи украинских детей в Польше в возрасте 6−17 лет.

Справка Finance.ua:

Напомним, в Пограничной стражи Польши официально подтвердили невозможность пропуска на территорию соседней страны отдельных украинских детей до 13 лет без электронного документа Дия пл (Diia.pl).

В Польше стартовала новая программа Aktywny rodzic, призванная финансово поддерживать тех, кто будет совмещать воспитание детей с работой. Особенно это касается женщин, которых правительство таким образом поощряет возвращаться на рынок труда после рождения ребенка.



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