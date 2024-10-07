Минимальная зарплата в Польше в 2025 году возрастет: правительство утвердило новые ставки — Finance.ua

Минимальная зарплата в Польше в 2025 году возрастет: правительство утвердило новые ставки Сегодня 20:02 — Личные финансы

Минимальная зарплата в Польше в 2025 году возрастет: правительство утвердило новые ставки

Минимальная заработная плата в Польше вырастет с 1 января 2024 года. Минималка в соседней стране растет уже восьмой год подряд.

Как сообщает Yavp.pl , соответствующее решение одобрило польское правительство во время заседания еще 12 сентября.

Согласно документу, увеличение минимальной зарплаты в 2025 году пройдет за один раз, а не в два этапа, как это было в 2024 году.

Новые размеры минималки

При трудоустройстве по трудовому договору (umowa o pracę) минималка с 1 января 2025 года составит 4 666 злотых брутто. Это на 366 польских злотых больше, чем сейчас.

Ориентировочная сумма нетто, выплачиваемая непосредственно на руки, будет на уровне 3 510,92 злотых.

При трудоустройстве на Umowa zlecenie («условиях злеценя»), Umowa o dzieło («условиях о дело») минимальная почасовая ставка с 1 января 2025 года составит 30,50 зл. брутто. Это на 2,40 зл. больше, чем сейчас.

Справка Finance.ua:

С 1 июля 2024 г. размер минимальной заработной платы в Польше составляет 4300 злотых брутто, соответственно почасовая ставка — 28,10 злотых брутто.

В 2024 году средняя почасовая зарплата в Польше составляет около 45 злотых (брутто), что эквивалентно примерно 32 злотым после вычета налогов. Почасовая оплата труда, как и обычная зарплата, зависит от ряда факторов. Важна сфера деятельности, а также регион, опыт работника.



Средняя зарплата в Польше. Как пишет 112.ua, в столице и окрестностях заработная плата традиционно выше, чем в других регионах страны. Средняя зарплата в Варшаве в 2024 году составляет около 8,500 злотых в месяц по налогам, что связано с высоким уровнем развития экономики и присутствием множества международных компаний.



Как пишет 112.ua, в столице и окрестностях заработная плата традиционно выше, чем в других регионах страны. Средняя зарплата в Варшаве в 2024 году составляет около 8,500 злотых в месяц по налогам, что связано с высоким уровнем развития экономики и присутствием множества международных компаний. В городах, таких как Познань и Вроцлав, зарплата несколько ниже, но все же выше среднего показателя по стране — около 7,500 злотых. Это объясняется близостью к Германии и активным экономическим сотрудничеством с соседними западноевропейскими странами.



В восточных регионах Польши, таких как Люблин и Подляшье, средняя зарплата составляет около 5,500 злотых. Здесь экономика менее развита, а уровень жизни ниже, чем в центральных и западных регионах.



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