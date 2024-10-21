Денежная помощь «Мама 4+» в Польше: кто и как может получить — Finance.ua

Денежная помощь «Мама 4+» в Польше: кто и как может получить
В 2024 году в Польше продолжает действовать программа финансовой помощи «Мама 4+» для женщин и мужчин пенсионного возраста, воспитавших по меньшей мере четырех детей. Право на помощь имеют также граждане Украины, отвечающие определенным требованиям.
Категории украинцев, которые могут получить выплаты
Как пишет UAinKrakow. pl, получить финансовую помощь могут граждане Украины, которые:
- проживают в Польше последние 10 лет;
- находятся в Польше на основе документов, подтверждающих: 1) временное пребывание; 2) постоянное пребывание; 3) другое право на легальное пребывание в Польше.
Кто из женщин может получить финансовую помощь:
- в возрасте 60 лет и старше;
- мать не менее четырех детей;
- в свое время уволилась с работы, чтобы ухаживать за детьми.
Кто из мужчин может получить финансовую помощь
- в возрасте 65 лет и старше;
- мужчина, самостоятельно воспитывающий по меньшей мере четырех детей.
Размер помощи
Размер ежемесячного пособия с 1 марта 2024 года составляет 1780,96 злотых брутто для лиц, получающих минимальную пенсию в Польше.
Лица, не имеющие минимальной пенсии в Польше, получают пособие в размере 1 000 злотых.
Заполнить заявление на получение помощи можно:
- в отделах Управления социального страхования (ZUS) или в отделе Фонда социального страхования сельского хозяйства (KRUS) в Кракове по адресу ul. Bratysławska 1 A;
- онлайн через Profil zaufany на PUE ZUS.
Важно: претендующий на помощь отец в заявлении должен указать дату смерти жены или дату ее отказа от детей или прекращения ею воспитания на длительное время.
Какие документы нужно приложить к заявлению:
- свидетельства о рождении детей или решение суда о передаче детей на воспитание;
- номера PESEL детей;
- справки о семейном, имущественном и материальном положении.
К документам также следует добавить свидетельство о смерти, если кто-то из детей уже умер.
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