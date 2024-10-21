Денежная помощь «Мама 4+» в Польше: кто и как может получить — Finance.ua

Денежная помощь «Мама 4+» в Польше: кто и как может получить Сегодня 16:42 — Личные финансы

Денежная помощь «Мама 4+» в Польше: кто и как может получить

В 2024 году в Польше продолжает действовать программа финансовой помощи « Мама 4+ » для женщин и мужчин пенсионного возраста, воспитавших по меньшей мере четырех детей. Право на помощь имеют также граждане Украины, отвечающие определенным требованиям.

Категории украинцев, которые могут получить выплаты

Как пишет UAinKrakow. pl , получить финансовую помощь могут граждане Украины, которые:

проживают в Польше последние 10 лет;

находятся в Польше на основе документов, подтверждающих: 1) временное пребывание; 2) постоянное пребывание; 3) другое право на легальное пребывание в Польше.

Кто из женщин может получить финансовую помощь:

в возрасте 60 лет и старше;

мать не менее четырех детей;

в свое время уволилась с работы, чтобы ухаживать за детьми.

Кто из мужчин может получить финансовую помощь

в возрасте 65 лет и старше;

мужчина, самостоятельно воспитывающий по меньшей мере четырех детей.

Размер помощи

Размер ежемесячного пособия с 1 марта 2024 года составляет 1780,96 злотых брутто для лиц, получающих минимальную пенсию в Польше.

Лица, не имеющие минимальной пенсии в Польше, получают пособие в размере 1 000 злотых.

Заполнить заявление на получение помощи можно:

в отделах Управления социального страхования (ZUS) или в отделе Фонда социального страхования сельского хозяйства (KRUS) в Кракове по адресу ul. Bratysławska 1 A;

онлайн через Profil zaufany на PUE ZUS.

Важно: претендующий на помощь отец в заявлении должен указать дату смерти жены или дату ее отказа от детей или прекращения ею воспитания на длительное время.

Какие документы нужно приложить к заявлению:

свидетельства о рождении детей или решение суда о передаче детей на воспитание;

номера PESEL детей;

справки о семейном, имущественном и материальном положении.

К документам также следует добавить свидетельство о смерти, если кто-то из детей уже умер.

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