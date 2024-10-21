В Польше выплачивают по 500 злотых на домашних питомцев: кто может получить — Finance.ua

В Польше выплачивают по 500 злотых на домашних питомцев: кто может получить Сегодня 19:33 — Мир

В Польше выплачивают по 500 злотых на домашних питомцев: кто может получить

В Польше можно получить деньги на домашних животных. Но эта программа действует в некоторых городах. Об этом сообщает inpoland.net.pl

Программу организуют некоторые органы местного самоуправления. Она действует, в частности, в Варшаве, Вроцлаве, Познани и Люблине.

Детали программы в разных городах могут отличаться, но, как правило, она предусматривает дотацию на проведение определенных ветеринарных процедур.

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Какова цель

Главной целью инициативы является сокращение количества бездомных животных.

Информация о предоставлении данного вида помощи обычно размещена на официальных сайтах органов местной власти. В основном этим занимается департамент по вопросам охраны окружающей среды.

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Как получить

Чтобы получить финансирование, животные должны удовлетворять двум основным критериям: возраст не менее 6 месяцев и возможность сделать им общий наркоз.

Сумма помощи

Размер помощи может быть разным. Он зависит от вида и размера животного. К примеру, стерилизация кота обычно стоит от 100 до 150 злотых, а кошки — от 200 до 300 злотых. Для собак цены выше.

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Условием получения финансирования на стерилизацию является обязательное чипирование домашнего питомца. Его стоимость колеблется от 50 до 200 злотых, в зависимости от типа чипа и прейскуранта клиники. Таким образом, общая сумма поддержки составляет 500 злотых.

Срок подачи заявок местные власти устанавливают самостоятельно. Но в большинстве этот срок истекает до 30 ноября.

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