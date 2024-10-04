Польша в 2025 году выделит на оборону $48 миллиардов — Finance.ua

Польша в 2025 году выделит на оборону $48 миллиардов Сегодня 20:44 — Мир

Польша в 2025 году выделит на оборону $48 миллиардов

Польша в 2025 году выделит на оборону рекордную сумму — 186,6 млрд злотых (около $48 млрд), что может составить 4,7% ВВП страны.

Об этом заявил в пятницу вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш.

Он подчеркнул, что Польша может чувствовать себя в безопасности, поскольку выделяет на оборону более 2% ВВП, что превышает обязательства среди стран НАТО.

Читайте также В Минфине ответили, сколько средств выделила Украина на оборону за восемь месяцев

Косиняк-Камиш отметил, что в проекте бюджета на следующий год, утвержденном Советом министров и поданном в польский парламент, на оборону предусмотрено 186 миллиардов 600 миллионов злотых.

«Это расходы из бюджета и Фонда поддержки вооруженных сил на безопасность польского государства», — отметил министр.

Вице-премьер сообщил, что в следующем году Польша потратит на вооружение 4,7% ВВП страны.

Читайте также Минобороны прогнозирует рост инвестиций в ОПК

«У нас много приоритетов. Ситуация с бюджетом, конечно, напряженная, но есть полное осознание во всем правительстве во главе с премьер-министром и всеми политическими силами, которые формируют польское правительство, что расходы на оборону и безопасность являются абсолютным приоритетом», — подчеркнул он.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.