Польша в 2025 году выделит на оборону $48 миллиардов — Finance.ua
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Польша в 2025 году выделит на оборону $48 миллиардов

Мир
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Польша в 2025 году выделит на оборону $48 миллиардов
Польша в 2025 году выделит на оборону $48 миллиардов
Польша в 2025 году выделит на оборону рекордную сумму — 186,6 млрд злотых (около $48 млрд), что может составить 4,7% ВВП страны.
Об этом заявил в пятницу вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш.
Он подчеркнул, что Польша может чувствовать себя в безопасности, поскольку выделяет на оборону более 2% ВВП, что превышает обязательства среди стран НАТО.
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Косиняк-Камиш отметил, что в проекте бюджета на следующий год, утвержденном Советом министров и поданном в польский парламент, на оборону предусмотрено 186 миллиардов 600 миллионов злотых.
«Это расходы из бюджета и Фонда поддержки вооруженных сил на безопасность польского государства», — отметил министр.
Вице-премьер сообщил, что в следующем году Польша потратит на вооружение 4,7% ВВП страны.
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«У нас много приоритетов. Ситуация с бюджетом, конечно, напряженная, но есть полное осознание во всем правительстве во главе с премьер-министром и всеми политическими силами, которые формируют польское правительство, что расходы на оборону и безопасность являются абсолютным приоритетом», — подчеркнул он.
По материалам:
Економічна Правда
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