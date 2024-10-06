В Минфине ответили, сколько средств выделила Украина на оборону за восемь месяцев — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Минфине ответили, сколько средств выделила Украина на оборону за восемь месяцев

Казна и Политика
12
В Минфине ответили, сколько средств выделила Украина на оборону за восемь месяцев
В Минфине ответили, сколько средств выделила Украина на оборону за восемь месяцев
За январь-август 2024 на сектор безопасности и обороны из государственного бюджета было выделено 1,2 трлн грн, в том числе 152 млрд грн в августе.
Об этом сообщило Министерство финансов Украины.
«За январь-август 2024 года расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 1,2 трлн. гривен или 57,4% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета», — говорится в сообщении.
В частности, 152 млрд грн использовано из госбюджета на нужды безопасности и обороны в августе.

На что направили средства

Отмечается, что средства были направлены на:
  • денежное довольствие военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских;
  • приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты, горюче-смазочных материалов, продуктов питания;
  • медицинское обеспечение и другие расходы по обеспечению деятельности соответствующих органов и формирований.
Напомним, Министерство обороны уже инвестировало в украинский оборонно-промышленный комплекс 4 млрд. долларов и планирует привлекать еще больше инвестиций от международных партнеров.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.