В Минфине ответили, сколько средств выделила Украина на оборону за восемь месяцев — Finance.ua

В Минфине ответили, сколько средств выделила Украина на оборону за восемь месяцев
За январь-август 2024 на сектор безопасности и обороны из государственного бюджета было выделено 1,2 трлн грн, в том числе 152 млрд грн в августе.
Об этом сообщило Министерство финансов Украины.
«За январь-август 2024 года расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 1,2 трлн. гривен или 57,4% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета», — говорится в сообщении.
В частности, 152 млрд грн использовано из госбюджета на нужды безопасности и обороны в августе.
На что направили средства
Отмечается, что средства были направлены на:
- денежное довольствие военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских;
- приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты, горюче-смазочных материалов, продуктов питания;
- медицинское обеспечение и другие расходы по обеспечению деятельности соответствующих органов и формирований.
Напомним, Министерство обороны уже инвестировало в украинский оборонно-промышленный комплекс 4 млрд. долларов и планирует привлекать еще больше инвестиций от международных партнеров.
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