В Минфине ответили, сколько средств выделила Украина на оборону за восемь месяцев — Finance.ua

В Минфине ответили, сколько средств выделила Украина на оборону за восемь месяцев Сегодня 09:11 — Казна и Политика

В Минфине ответили, сколько средств выделила Украина на оборону за восемь месяцев

За январь-август 2024 на сектор безопасности и обороны из государственного бюджета было выделено 1,2 трлн грн, в том числе 152 млрд грн в августе.

Об этом сообщило Министерство финансов Украины.

«За январь-август 2024 года расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 1,2 трлн. гривен или 57,4% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета», — говорится в сообщении.

В частности, 152 млрд грн использовано из госбюджета на нужды безопасности и обороны в августе.

На что направили средства

Отмечается, что средства были направлены на:

денежное довольствие военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских;

приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты, горюче-смазочных материалов, продуктов питания;

медицинское обеспечение и другие расходы по обеспечению деятельности соответствующих органов и формирований.

Напомним, Министерство обороны уже инвестировало в украинский оборонно-промышленный комплекс 4 млрд. долларов и планирует привлекать еще больше инвестиций от международных партнеров.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.