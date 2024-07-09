Техосмотр за рубежом: требования к авто с украинской регистрацией — Finance.ua

Техосмотр за рубежом: требования к авто с украинской регистрацией Сегодня 09:00 — Личные финансы

Техосмотр за рубежом: требования к авто с украинской регистрацией

Технический осмотр авто — это обязательная процедура для эксплуатации транспортных средств. Этот процесс подразумевает тщательную проверку состояния авто лицензированным диагностом с помощью сертифицированных инструментов. В ходе технического осмотра специалист тщательно исследует автомобиль, чтобы выявить возможные неисправности, которые могут представлять угрозу для водителя, пассажиров и других участников дорожного движения.

Об этом пишет Visit Ukraine Today.

Правила техосмотра могут различаться в разных странах. Поэтому, находясь за границей на собственном автомобиле, важно тщательно исследовать этот вопрос, чтобы избежать непредвиденных ситуаций.

Польша

Украинцы, которые прибыли в Польшу на собственных автомобилях с украинской регистрацией и планируют остаться в стране на срок более 6 месяцев, должны перерегистрировать машину. При игнорировании данного правила водители транспортных средств с украинской регистрацией будут обязаны уплатить штраф от 1 000 злотых.

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После перерегистрации потребуется обязательный регулярный техосмотр авто: для новых машин — через 3 года после регистрации, для подержанных — каждый год. Транспортные средства, оборудованные газовой (LPG) установкой, должны проходить каждый год проверку, даже если они новые. Стоимость техосмотра легкового автомобиля в Польше составляет 99 злотых.

Германия

Согласно предварительным правилам, украинцы, выехавшие в Германию из-за войны, должны были зарегистрировать свои автомобили с украинскими номерами до 31 марта 2024 года. Однако благодаря договоренностям между Федеральным министерством цифровых технологий и транспорта и федеральными землями этот срок продлен до 30 сентября 2024 года. Это означает, что украинские беженцы, не планирующие постоянно проживать в Германии, могут пользоваться своими авто с украинскими номерами до конца сентября текущего года.

Данная норма рассчитана только на украинцев, которые могут предоставить подтверждение действующих регистрационных документов, соответствующего страхования транспортного средства и сертификата положительного технического осмотра.

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Для украинцев, которые перерегистрируют авто, технический осмотр транспортного средства станет обязательным. Техосмотр в Германии предусматривает осмотр транспортного средства уполномоченным органом, проводящим стандартные технические проверки. Если эксперт не выявит никаких замечаний по безопасности, владелец авто с украинскими номерами получит соответствующий сертификат.

Для прохождения технического осмотра в Германии необходимо обратиться в ближайший сервисный центр (Werkstatt), разрешающий проведение такого рода проверок.

Чехия

Согласно законам, на территории Чешской Республики регистрация авто на украинских номерах обязательна. Процедура регистрации может быть осуществлена ​​в муниципальных учреждениях с расширенными полномочиями. За управление незарегистрированным авто в Чехии водителям грозит штраф до 30 000 крон.

По состоянию на сегодняшний день, прохождение техосмотра для украинских авто в Чехии не обязательно. Это связано с тем, что Украина не является членом ЕС, а для автомобилей из стран, не являющихся членами ЕС, техосмотр в Чехии не требуется.

Несмотря на то, что технический осмотр не обязателен, рекомендуется его пройти, чтобы убедиться в исправности вашего авто.

Великобритания

Согласно недавним изменениям, украинские водители в Великобритании обязаны перерегистрировать авто через 3 года после переезда в страну. Процедура регистрации включает в себя техническое освидетельствование транспортного средства на предмет соответствия британским стандартам безопасности.

Если автомобиль не соответствует британским стандартам безопасности, он не будет зарегистрирован, и он не сможет легально ездить по дорогам Великобритании.

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Учтите, что в Великобритании вас могут оштрафовать на сумму до 1000 фунтов стерлингов за управление транспортным средством без действительного ТО.

Литва

Временная защита, предоставленная беженцам из Украины, является основанием пользования автомобилем без литовской регистрации. То есть вы можете управлять автомобилем с украинскими номерами, пока у вас есть временная защита. Однако, если вы решили получить литовские номерные знаки, необходимым условием для этого будет техосмотр авто.

После технического осмотра вы получите отчет о его результатах. Если будут обнаружены недостатки в функционировании авто, необходимо устранить их в кратчайшие сроки.

Нидерланды

В Нидерландах можно пользоваться автомобилем на украинских номерах, если зарегистрировать его. При этом водитель будет освобожден от налога на машину. После регистрации авто, водителю будет предоставлено специальное письмо, которое необходимо возить с собой. Все письма, даже просроченные, остаются действительными до 4 марта 2025 года.

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Однако если вы планируете остаться в стране надолго, вы можете перерегистрировать транспортное средство и получить нидерландские номера. Имейте в виду, что перерегистрация авто влечет определенные обязанности. Необходимо будет провести технический осмотр авто.

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