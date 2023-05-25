В МВД объяснили, для чего изменили процедуру обязательного техосмотра — Finance.ua

В МВД объяснили, для чего изменили процедуру обязательного техосмотра Сегодня 10:02 — Личные финансы

В МВД объяснили, для чего изменили процедуру обязательного техосмотра

Кабинетом Министров Украины 19 мая было принято постановление , направленное на усовершенствование процедуры прохождения обязательного технического контроля.

Начальник управления взаимодействия с субъектами обязательного технического контроля Главного сервисного центра МВД Виталий Фиклистов рассказал, какие изменения произойдут в процедуре прохождения обязательного техосмотра и чего они касаются.

Для чего изменили процедуру

«Это все направлено на повышение качества проверки технического состояния транспортного средства. Что касается владельцев транспортных средств, там практически никаких изменений не произошло. По-прежнему владелец обращается к субъектам хозяйствования, предприятие проверяет транспортное средство на соответствие технического состояния. Если все хорошо, выдает протокол проверки технического состояния. Если есть какие-либо технические неисправности, выдает акт несоответствия технического состояния», — объяснил он в эфире информационного телемарафона

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Он отметил, что основной целью изменений было стремление привести в соответствие и поднять качество проверки транспортных средств непосредственно работниками хозяйствующих субъектов.

«Поскольку мы в последнее время очень много видим фактов, когда у нас на улицах транспортные средства передвигаются в технически неисправном состоянии, основной целью было повышение качества и недопущение передвижения и эксплуатации транспортных средств на дорогах нашей страны», — подчеркнул Фиклистов.

Что именно меняется

Начальник управления взаимодействия с субъектами обязательного технического контроля Главного сервисного центра МВД отметил, что основные изменения предусматриваются не только в том, что вводится электронный протокол, кроме этого будет происходить видеофиксация процесса проверки технического состояния, меняются и совершенствуются объемы такой проверки.

По его словам, введение электронного протокола значительно снизит риски и практически исключит случаи подделки бланка протокола проверки технического состояния транспортного средства.

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«По результатам проверки технического состояния, предприятие составляет электронный протокол, информацию о котором вносит в Единый государственный реестр транспортных средств. Введение электронной формы протокола уменьшит уровень подделки даже на ноль», — акцентировал Фиклистов.

Также он пояснил, что в действующей на сегодняшний день норме постановления была предусмотрена фотофиксация процесса технического осмотра транспортного средства, однако этого на сегодняшний день недостаточно, поскольку не все субъекты хозяйствования проводят действительно качественную проверку технического состояния.

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«Мы все являемся участниками транспортного движения и видим какие транспортные средства передвигаются на дорогах, поэтому мы вышли с предложением ввести видеофиксацию процесса проверки технического состояния. Она будет осуществляться во время процесса проверки технического состояния транспортного средства, материалы видеофиксации будут храниться у субъекта хозяйствования. А ссылка на саму видеофиксацию, после проведения проверки автомобиля, будет загружаться в Единый государственный реестр транспортных средств», — сказал Фиклистов.

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УНІАН По материалам:

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