Украинцы смогут продавать автомобиль вместе с номерными знаками государственной регистрации — Finance.ua

Украинцы смогут продавать автомобиль вместе с номерными знаками государственной регистрации Сегодня 16:04 — Личные финансы

Украинцы смогут продавать автомобиль вместе с номерными знаками государственной регистрации

При перерегистрации транспортных средств в связи с изменением их владельцев можно оставить имеющиеся закрепленные за транспортными средствами номерные знаки, по желанию покупателей таких транспортных средств. Сегодня вступили в силу изменения, утвержденные Кабмином в Постановлении № 454 от 02 мая 2023 года.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Что это значит?

Теперь при заключении договора купли-продажи и при перерегистрации транспортного средства в сервисном центре МВД можно безвозмездно передать номерные знаки от предыдущего владельца новому владельцу, кроме номерных знаков с соответствующей комбинацией цифр и индивидуальных номерных знаков.

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А номерные знаки с соответствующей комбинацией цифр — платные номерные знаки государственной регистрации — можно передавать только при оплате их стоимости.

То есть, в случае перерегистрации транспортных средств, за которыми они закреплены, из-за смены их владельцев, когда покупатель изъявит желание получить эти же платные номерные знаки, ему нужно будет уплатить их стоимость сервисному центру МВД.

Кроме передачи такого номерного знака между родственниками — другому из супругов, родителям, детям — тем, с кем можно подтвердить связь документом.

В случае, если номерные знаки с определенной комбинацией цифр остаются за авто, переходящее родственникам, платить за них еще раз не требуется.

Зачем так нужны изменения?

Такие изменения, в частности, вносятся для того, чтобы в будущем при заключении договора купли-продажи самостоятельно через приложение Дія или через Электронный кабинет водителя была опция купить авто вместе с номерным знаком государственной регистрации.

Напомним, автосалоны с августа смогут представлять интересы своих клиентов в сервисных центрах Министерства внутренних дел по регистрации новых транспортных средств. При покупке транспортного средства в автосалоне покупатель сможет не ехать в сервисный центр МВД, чтобы его зарегистрировать. За него это сможет сделать представитель автосалона.

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