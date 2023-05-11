Украинцы смогут продавать автомобиль вместе с номерными знаками государственной регистрации — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинцы смогут продавать автомобиль вместе с номерными знаками государственной регистрации

Личные финансы
80
Украинцы смогут продавать автомобиль вместе с номерными знаками государственной регистрации
Украинцы смогут продавать автомобиль вместе с номерными знаками государственной регистрации
При перерегистрации транспортных средств в связи с изменением их владельцев можно оставить имеющиеся закрепленные за транспортными средствами номерные знаки, по желанию покупателей таких транспортных средств. Сегодня вступили в силу изменения, утвержденные Кабмином в Постановлении № 454 от 02 мая 2023 года.
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Что это значит?

Теперь при заключении договора купли-продажи и при перерегистрации транспортного средства в сервисном центре МВД можно безвозмездно передать номерные знаки от предыдущего владельца новому владельцу, кроме номерных знаков с соответствующей комбинацией цифр и индивидуальных номерных знаков.
Читайте также
А номерные знаки с соответствующей комбинацией цифр — платные номерные знаки государственной регистрации — можно передавать только при оплате их стоимости.
То есть, в случае перерегистрации транспортных средств, за которыми они закреплены, из-за смены их владельцев, когда покупатель изъявит желание получить эти же платные номерные знаки, ему нужно будет уплатить их стоимость сервисному центру МВД.
Место для вашей рекламы
Кроме передачи такого номерного знака между родственниками — другому из супругов, родителям, детям — тем, с кем можно подтвердить связь документом.
В случае, если номерные знаки с определенной комбинацией цифр остаются за авто, переходящее родственникам, платить за них еще раз не требуется.
Читайте также

Зачем так нужны изменения?

Такие изменения, в частности, вносятся для того, чтобы в будущем при заключении договора купли-продажи самостоятельно через приложение Дія или через Электронный кабинет водителя была опция купить авто вместе с номерным знаком государственной регистрации.
Напомним, автосалоны с августа смогут представлять интересы своих клиентов в сервисных центрах Министерства внутренних дел по регистрации новых транспортных средств. При покупке транспортного средства в автосалоне покупатель сможет не ехать в сервисный центр МВД, чтобы его зарегистрировать. За него это сможет сделать представитель автосалона.

Автогражданка онлайн на Finance.ua 🚗

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.