Индивидуальные номерные знаки можно снова заказать через е-кабинет водителя. Сколько это будет стоить — Finance.ua

Индивидуальные номерные знаки можно снова заказать через е-кабинет водителя. Сколько это будет стоить Сегодня 12:03 — Личные финансы

Индивидуальные номерные знаки можно снова заказать через е-кабинет водителя. Сколько это будет стоить

С 23 марта в Электронном кабинете водителя снова стала доступна услуга заказа индивидуальных номерных знаков.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Автовладельцы могут заказать индивидуальный номерной знак онлайн и затем получить его двумя способами:

самовывоз;

с доставкой в отделение «Новой Почты».

Что такое индивидуальный номерной знак

Индивидуальный номерной знак — это приложение к номерному знаку государственной регистрации транспортного средства по индивидуальному заказу владельца.

Надпись на таком знаке уникальна и не может повторяться. То есть если какой-то номерной знак уже был заказан и изготовлен ранее, то владельцу транспортного средства следует придумать другую комбинацию. Онлайн сервис в электронном кабинете водителя позволяет проверить доступность комбинации букв и цифр.

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Надпись на индивидуальных номерных знаках для автомобилей может содержать от трех до восьми символов — от трех до восьми или от трех до семи и цифр.

А надпись на индивидуальных номерных знаках для мотоциклов может содержать от трех до шести символов от двух до пяти букв и цифр. Букв в надписи на индивидуальном номерном знаке должно быть не менее двух. Знаки препинания не допускаются.

Стоимость услуги изготовления индивидуальных номерных знаков:

300 грн — три символа (минимальный заказ);

90 грн — каждый следующий (до восьми символов);

466,44 грн — стоимость спецпродукции (номерных знаков для авто);

266,58 грн — стоимость спецпродукции (номерных знаков для мотоцикла).

Добавление графического элемента при заказе онлайн невозможно, графический элемент к макету индивидуального номерного знака можно добавить только при оффлайн визите в любой удобный сервисный центр МВД.

Стоимость логистических расходов ГП «Инфотех» — доставка на отделение «Новой Почты» — 500 грн.

Срок изготовления комплекта индивидуальных номерных знаков заводом изготовителем — до 30 дней со дня отправки макета на производство. Поэтому получение индивидуальных номерных знаков автовладельцем может быть ориентировочно через месяц.

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После получения комплекта индивидуальных номерных знаков обязательно проводится перерегистрация транспортного средства. Стоимость услуги и бланковой продукции — свидетельства о регистрации транспортного средства для всех категорий — ориентировочно 512 грн. Самовольное закрепление номерного знака не допускается, он должен быть внесен в особые отметки в свидетельство о регистрации транспортного средства.

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