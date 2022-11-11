Депутаты хотят повысить стоимость водительских прав — законопроект — Finance.ua
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Депутаты хотят повысить стоимость водительских прав — законопроект

Личные финансы
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Депутаты хотят повысить стоимость водительских прав — законопроект
Депутаты хотят повысить стоимость водительских прав — законопроект
В Украине планируется существенно повысить цены на ряд услуг МВД для водителей.
Соответствующий законопроект № 8193 уже зарегистрирован в Верховной Раде.
Авторы законопроекта объясняют, что себестоимость услуг в сервисных центрах МВД существенно выросла. Это обусловлено ростом курса доллара, подорожанием бланков, различного оборудования и компьютерной техники, а также повышением зарплат персоналу.
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Услуги сервисных центров МВД могут подорожать в несколько раз. К примеру, стоимость водительских прав в Украине предлагают увеличить в 3,2 раза.

Новые тарифы сервисных центров МВД в законопроекте № 8193:

  • оформление водительского удостоверения — 805,2 гривны (сейчас — 269 грн);
  • обмен водительских прав — 402,6 грн (сейчас — 243 грн);
  • оформление международного водительского удостоверения — 268,4 грн (сейчас 34,16 гривен);
  • теоретический экзамен на права — 402,6 грн (сейчас — 13 грн);
  • практический экзамен по вождению — 537,8 грн. (сейчас — 13 грн.).

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По материалам:
Фокус
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