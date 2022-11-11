Водительские удостоверения, срок действия которых истек, продолжают действовать в Украине — Finance.ua
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Водительские удостоверения, срок действия которых истек, продолжают действовать в Украине

Личные финансы
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Водительские удостоверения, срок действия которых истек, продолжают действовать в Украине
Водительские удостоверения, срок действия которых истек, продолжают действовать в Украине
Водительское удостоверение (выданное впервые), срок действия которого истек в период военного положения и в течение года со дня его отмены, продолжает действовать на территории Украины.
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД Украины.
«Если есть ограниченное время, то обменять документ можно после прекращения действия военного положения», — сказано в сообщении.
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Но если решили обменять водительские права, стоит помнить следующие моменты:
  • обмен документа впервые можно производить только по истечении срока его действия (на следующий день или позже);
  • в период военного положения замена водительского удостоверения осуществляется без предоставления медицинской справки, только паспорт, идентификационный код и водительское удостоверение.
Услуга по обмену водительского удостоверения предоставляется только лицу, осуществляющему обмен.

Справка Finance.ua:

  • в Украине 14 декабря вступят в силу изменения, согласно которым осуществить регистрацию автомобиля или оформить водительское удостоверение можно будет без использования пластиковых бланков;
  • сервисные центры МВД возобновили услугу онлайн-обмена водительского удостоверения в кабинете водителя с возможностью заказать доставку «Укрпочтой»;
  • в Варшаве граждане Украины могут за день в подразделении ГП «Документ» заменить старое водительское удостоверение на новое. Эта процедура может занять день.

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По материалам:
Finance.ua
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