Стоимость водительского удостоверения в 2023 году — Finance.ua

Стоимость водительского удостоверения в 2023 году Сегодня 05:31 — Личные финансы

Стоимость водительского удостоверения в 2023 году

В 2023 году 74 000 украинцев получили водительское удостоверение. Процесс получения удостоверения претерпел некоторые изменения. Теперь начинающие водители должны сначала пройти теоретический курс в автошколе, а затем сдать экзамен в сервисном центре МВД.

Об этом пишет Avtosota.

После этого они должны пройти практическую подготовку, сдать внутренний экзамен и, наконец, сдать практический экзамен по вождению в другом сервисном центре МВД.

Читайте также За что штрафуют украинских водителей больше всего

Важно отметить, что водительские права первоначально выдаются сроком на два года. Если водитель не имеет нарушений в течение этого времени, он получает постоянное удостоверение, действующее в течение 30 лет. Однако если водитель имеет более двух нарушений, он обязан пересдать экзамен.

Стоимость получения водительского удостоверения зависит от определенных факторов:

выдача водительского удостоверения на право управления транспортными средствами после окончания учебного заведения и сдачи экзаменов — ориентировочно 295,00 грн;

обмен водительского удостоверения на право управления транспортными средствами на удостоверение в случае открытия другой категории (со сдачей экзаменов) — ориентировочно 295,00 грн;

обмен водительского удостоверения на право управления транспортными средствами на удостоверение в случае открытия более низкой категории (со сдачей экзамена) — ориентировочно 282,00 грн;

обмен водительского удостоверения на право управления транспортными средствами (выданного впервые сроком действия на 2 года, старого на новое или в случае уничтожения) — ориентировочно 269,00 грн;

выдача дубликата водительского удостоверения на право управления транспортными средствами в случае угона — ориентировочно 269,00 грн;

обмен водительского удостоверения на право управления транспортными средствами в связи с изменением личных данных — ориентировочно 269,00 грн.

Читайте также В Украине вводятся новые правила регистрации авто: что изменится для водителей

У украинских водителей разные виды удостоверений в зависимости от своего возраста и года их получения. Некоторые права не имеют срока действия, в то время как другие должны обязательно меняться, если они временные.

Временное водительское удостоверение выдано на два года, и нужно его обменять на постоянное, которое будет действовать в течение 30 лет. Однако обменять временные права можно только по истечении срока их действия, то есть на следующий день или позже.

Во время военного положения процедура обмена временных водительских прав упрощается и не требует медицинской справки. Если за два года не было больше двух штрафов за нарушение ПДД, то не нужно сдавать экзамены повторно. В этом случае водители могут обратиться в сервисный центр и предоставить необходимые документы.

Отметим, что в Украине автовладельцы обязаны оформлять специальную страховку — автогражданку. Без наличия полиса ОСАГО водителю запрещено управлять транспортным средством. На Finance.ua можно быстро и удобно оформить полис онлайн. Сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис по ссылке:

Avtosota По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.