В Украине вводятся новые правила регистрации авто: что изменится для водителей — Finance.ua

В Украине вводятся новые правила регистрации авто: что изменится для водителей Сегодня 10:03 — Казна и Политика

В Украине вводятся новые правила регистрации авто: что изменится для водителей

В Украине с 14 декабря 2022 года вступают в силу сразу два постановления Кабинета Министров Украины — № 1019 и № 1299, которые вносят изменения в процедуру регистрации и перерегистрации транспортных средств.

Об этом заявил заместитель начальника Главного сервисного центра МВД Владимир Баранец.

Что именно изменится?

«Экспертное исследование транспортного средства, проводимого экспертной службой МВД, вычленяется из процедуры регистрации в сервисном центре. Это вычленение не означает отмену. Теперь его нужно будет проходить до того, как обращаться за услугой по регистрации и перерегистрации транспортного средства», — сказал он.

Баранец уточнил, что заключение экспертной службы будет действительно 10 дней.

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Чиновник отметил, что остается опция получить две услуги в один день — пройти экспертное исследование и там же, в сервисном центре МВД, провести эти регистрационные действия.

По его словам, кроме удобства, связанного с экстерриториальностью, такое вычленение позволит в будущем провести регистрационные действия с транспортными средствами онлайн с помощью двух смартфонов — владельца и покупателя.

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В частности, сначала гражданину следует обратиться в экспертную службу МВД и получить заключение о транспортном средстве.

Затем владелец и покупатель или их уполномоченные представители с этим действующим заключением будут обращаться в сервисный центр МВД и проводить перерегистрацию транспортного средства. Также это можно сделать и онлайн.

Экспертное заключение обязательно при таких регистрационных действиях, как перерегистрация транспортного средства с одного владельца на другого, регистрация подержанного ввезенного из-за границы транспортного средства, перерегистрация авто после наследования, если свидетельство было выдано предыдущему владельцу до 1 сентября 2019 года и т.д.

Еще одно важное изменение, связанное с этим, состоит в том, что можно будет отказаться от пластиковых бланков свидетельства о регистрации транспортного средства и водительских прав. При заказе онлайн-услуги обмена водительского удостоверения или онлайн-услуги по перерегистрации транспортного средства можно выбрать опцию без изготовления физического документа — то есть, выбрать исключительно цифровой.

В Украине цифровые документы єПосвідчення водителя и єСвідоцтво о регистрации транспортного средства станут не просто так же действующими, как и физические документы, а могут быть и единственными имеющимися документами, которые дают право на управление транспортным средством.

Алгоритм оформления таких электронных документов включает в себя полную проверку и всестороннюю обработку заявки администратором сервисного центра МВД, но уже на бэк-офисе без личного контакта с человеком.

То есть происходит проверка данных по всем нужным базам и реестрам, и если в базах данных есть какая-то информация, препятствующая предоставлению услуги, эта заявка будет отклонена.

В заключение Баранец отметил, что вступление этих двух постановлений правительства в силу означает, что с 14 декабря перерегистрацию авто можно будет провести как в сервисном центре, так и онлайн.

«Также будет разрешено получить, заменить и пользоваться водительским удостоверением онлайн. Процесс имплементации законодательных изменений будет проходить в несколько этапов. Об этапности изменений и воплощении в жизнь полного спектра онлайн-услуг мы будем информировать», — сказал представитель ГСЦ МВД.

Укрінформ По материалам:

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