В Украине планируют перевыпустить все водительские удостоверения: подробности — Finance.ua
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В Украине планируют перевыпустить все водительские удостоверения: подробности

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Все водительские удостоверения в Украине планируют перевыпустить, а водителей транспортных компаний заставят перевыпускать свои удостоверения каждые пять лет.
Об этом заявила заместитель председателя комитета по транспорту и инфраструктуре Юлия Клименко.
«Сейчас мы работаем над гармонизацией законодательства о дорожном движении. Фактически, все водительские удостоверения будут перевыпущены», — отметила Клименко.
По ее словам, водители транспортных компаний должны будут каждые 5 лет обновлять удостоверения, как это происходит в странах Евросоюза.
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«Граждане это будут делать каждые 10-15 лет, в зависимости от того, в каком виде Верховная Рада примет закон», — подытожила Клименко.

Справка Finance.ua:

  • в конце июля вступил в силу Регламент пользования украинскими национальными водительскими удостоверениями в странах ЕС. Так что в Главном сервисном центре МВД напомнили, что это даст украинским водителям;
  • согласно сообщению, изменения касаются только лиц, пользующихся временной или надлежащей защитой в странах ЕС. Этот документ устанавливает специальные правила относительно просроченных, утраченных или похищенных украинских водительских удостоверений.
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По материалам:
ТСН
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