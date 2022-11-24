Украинцам объяснили, чем национальное водительское удостоверение отличается от международного (фото) — Finance.ua

Украинцам объяснили, чем национальное водительское удостоверение отличается от международного (фото)
Международное водительское удостоверение необходимо получать для выезда в страны, которые являются подписантами Женевской конвенции.
Главный сервисный центр МВД объяснил, чем национальное водительское удостоверение отличается от международного.
Об этом говорится на Facebook-странице ведомства.
Это два разных документа
- Национальное водительское удостоверение выдается после сдачи экзаменов.
- Международное — фактически перевод на нескольких языках.
Информация национального водительского удостоверения, выдается дополнительно к нему и отдельно от национального не действует.
Все образцы украинских водительских удостоверений действительны на территории Украины и менять их не нужно. Но можно по желанию. Если, например, ваш документ не содержит дату истечения срока действия.
«Что же касается международного водительского удостоверения — то его необходимо получать для выезда в страны, которые являются подписантами Женевской конвенции, в частности, Австралия, Япония, США, Индия. И выдается оно на основании национального, на 3 года (имеет вид бумажной книги)», — говорится в сообщении.
Каталог скидок к Черной пятнице. Одежда, косметика, гаджеты и многое другое. Переходите по ссылке и экономьте на покупках.
Подборка скидок😎
Поделиться новостью