Украинцам объяснили, чем национальное водительское удостоверение отличается от международного (фото) — Finance.ua
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Украинцам объяснили, чем национальное водительское удостоверение отличается от международного (фото)

Технологии&Авто
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Международное водительское удостоверение необходимо получать для выезда в страны, которые являются подписантами Женевской конвенции.
Главный сервисный центр МВД объяснил, чем национальное водительское удостоверение отличается от международного.
Об этом говорится на Facebook-странице ведомства.
Это два разных документа
  • Национальное водительское удостоверение выдается после сдачи экзаменов.
  • Международное — фактически перевод на нескольких языках.
Украинцам объяснили, чем национальное водительское удостоверение отличается от международного (фото)
Информация национального водительского удостоверения, выдается дополнительно к нему и отдельно от национального не действует.
Все образцы украинских водительских удостоверений действительны на территории Украины и менять их не нужно. Но можно по желанию. Если, например, ваш документ не содержит дату истечения срока действия.
«Что же касается международного водительского удостоверения — то его необходимо получать для выезда в страны, которые являются подписантами Женевской конвенции, в частности, Австралия, Япония, США, Индия. И выдается оно на основании национального, на 3 года (имеет вид бумажной книги)», — говорится в сообщении.
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По материалам:
Finance.ua
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