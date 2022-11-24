Украинцам объяснили, чем национальное водительское удостоверение отличается от международного (фото) — Finance.ua

Украинцам объяснили, чем национальное водительское удостоверение отличается от международного (фото) Сегодня 19:00 — Технологии&Авто

Международное водительское удостоверение необходимо получать для выезда в страны, которые являются подписантами Женевской конвенции.

Главный сервисный центр МВД объяснил, чем национальное водительское удостоверение отличается от международного.

Об этом говорится на Facebook-странице ведомства.

Это два разных документа

Национальное водительское удостоверение выдается после сдачи экзаменов.

Международное — фактически перевод на нескольких языках.

Информация национального водительского удостоверения, выдается дополнительно к нему и отдельно от национального не действует.

Все образцы украинских водительских удостоверений действительны на территории Украины и менять их не нужно. Но можно по желанию. Если, например, ваш документ не содержит дату истечения срока действия.

«Что же касается международного водительского удостоверения — то его необходимо получать для выезда в страны, которые являются подписантами Женевской конвенции, в частности, Австралия, Япония, США, Индия. И выдается оно на основании национального, на 3 года (имеет вид бумажной книги)», — говорится в сообщении.

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