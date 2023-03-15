За что штрафуют украинских водителей больше всего — Finance.ua

За что штрафуют украинских водителей больше всего Сегодня 08:02 — Личные финансы

За что штрафуют украинских водителей больше всего

За 2022 год патрульные в общей сложности вынесли 1 млн 756 тыс. 196 постановлений о нарушениях ПДД. Это без учета автоматической системы фиксации. Общая сумма штрафов по этим постановлениям превышает 1,41 млрд грн.

Превышение скорости

Как сообщили в Нацполиции, больше всего постановлений, а именно 957 тыс. 481, в 2022 году были вынесены по части 1 статьи 122 КУоАП, то есть превышение скорости, нарушение требований дорожных знаков и разметки, непредоставление преимущества в движении пешеходам на нерегулируемом переходе.

Штраф за такое правонарушение составляет 340 грн (20 необлагаемых минимумов доходов граждан).

Нарушителем скоростного режима в Украине считается водитель, превысивший разрешенную скорость на 23 км/ч:

20 км/ч — допустимое превышение;

3 км/ч — заложена погрешность прибора измерения.

На сегодняшний день в Украине установлен такой скоростной режим:

в пешеходной (жилищной) зоне — 20 км/ч;

в населенных пунктах (городах) максимальная скорость — 50 км/ч;

на автодорогах за пределами населенных пунктов разрешается ехать 90 км/ч;

если на дороге за городом есть разделительная полоса — 110 км/ч;

на автомагистралях допустимая скорость — 130 км/ч.

За превышение скорости более чем на 50 км/ч предусмотрен штраф — 1700 грн (100 необлагаемых минимумов доходов граждан).

Штраф за трещины на стекле

В 2023 году массовым явлением стало применение штрафов за наличие трещин на ветровом стекле. Постановление выносят на основании части 1 статьи 121 КУоАП — управление транспортным средством, имеющим технические неисправности, с которыми его эксплуатация запрещается.

Предусмотрен штраф — 340 грн (20 необлагаемых минимумов доходов граждан).

При повторном за год аналогичном нарушении составляют протокол уже по части 4 той же статьи. А эта норма кроме штрафа 850-1700 грн также предусматривает лишение права управления сроком от 3 до 6 месяцев или административный арест сроком от 5 до 10 суток.

Как объясняют юристы, такие постановления не отвечают требованиям закона. Если водитель такое постановление не обжаловал, а уплатил штраф, это свидетельствует, что он согласился с совершенным нарушением. И соответственно, при повторной остановке на него могут составить протокол по части 4 статьи 121 КУоАП.

Поэтому особенно важно оспорить первое постановление.

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