За что штрафуют украинских водителей больше всего — Finance.ua
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За что штрафуют украинских водителей больше всего

Личные финансы
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За что штрафуют украинских водителей больше всего
За что штрафуют украинских водителей больше всего
За 2022 год патрульные в общей сложности вынесли 1 млн 756 тыс. 196 постановлений о нарушениях ПДД. Это без учета автоматической системы фиксации. Общая сумма штрафов по этим постановлениям превышает 1,41 млрд грн.
Об этом говорится в статье Finance.ua За что чаще всего штрафуют водителей в Украине.

Превышение скорости

Как сообщили в Нацполиции, больше всего постановлений, а именно 957 тыс. 481, в 2022 году были вынесены по части 1 статьи 122 КУоАП, то есть превышение скорости, нарушение требований дорожных знаков и разметки, непредоставление преимущества в движении пешеходам на нерегулируемом переходе.
Штраф за такое правонарушение составляет 340 грн (20 необлагаемых минимумов доходов граждан).
Нарушителем скоростного режима в Украине считается водитель, превысивший разрешенную скорость на 23 км/ч:
  • 20 км/ч — допустимое превышение;
  • 3 км/ч — заложена погрешность прибора измерения.
На сегодняшний день в Украине установлен такой скоростной режим:
  • в пешеходной (жилищной) зоне — 20 км/ч;
  • в населенных пунктах (городах) максимальная скорость — 50 км/ч;
  • на автодорогах за пределами населенных пунктов разрешается ехать 90 км/ч;
  • если на дороге за городом есть разделительная полоса — 110 км/ч;
  • на автомагистралях допустимая скорость — 130 км/ч.
За превышение скорости более чем на 50 км/ч предусмотрен штраф — 1700 грн (100 необлагаемых минимумов доходов граждан).

Штраф за трещины на стекле

В 2023 году массовым явлением стало применение штрафов за наличие трещин на ветровом стекле. Постановление выносят на основании части 1 статьи 121 КУоАП — управление транспортным средством, имеющим технические неисправности, с которыми его эксплуатация запрещается.
Предусмотрен штраф — 340 грн (20 необлагаемых минимумов доходов граждан).
При повторном за год аналогичном нарушении составляют протокол уже по части 4 той же статьи. А эта норма кроме штрафа 850-1700 грн также предусматривает лишение права управления сроком от 3 до 6 месяцев или административный арест сроком от 5 до 10 суток.
Как объясняют юристы, такие постановления не отвечают требованиям закона. Если водитель такое постановление не обжаловал, а уплатил штраф, это свидетельствует, что он согласился с совершенным нарушением. И соответственно, при повторной остановке на него могут составить протокол по части 4 статьи 121 КУоАП.
Поэтому особенно важно оспорить первое постановление.
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По материалам:
Finance.ua
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