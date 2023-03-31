Почему могут отказать в изготовлении индивидуального номерного знака для авто — Finance.ua

Почему могут отказать в изготовлении индивидуального номерного знака для авто Сегодня 21:04 — Личные финансы

Почему могут отказать в изготовлении индивидуального номерного знака для авто, Фото: fastiv-region.gov.ua

Индивидуальные номерные знаки уникальны. Для этого в функционале есть поле проверки доступности комбинации символов. Если указанная надпись уже выбрана другим лицом для другого транспортного средства, то изготовление такого макета будет невозможным и функционал тут же известит заказчика.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Почему могут отказать в изготовлении индивидуального номерного знака

Существует список оснований для отказа в изготовлении комплекта индивидуальных номерных знаков, когда администратор сервисного центра МВД пересмотрит заявку и может ее отклонить.

Индивидуальные номерные знаки не могут быть тождественными или похожими по начертанию с номерными знаками, выдаваемыми при государственной или ведомственной регистрации транспортных средств в Украине.

На индивидуальных номерных знаках запрещается одновременное использование букв украинского и латинского алфавитов, за исключением букв, совпадающих по написанию.

На индивидуальные номерные знаки запрещается наносить:

надписи дискриминационного характера по признакам языка, расовой и национальной принадлежности, отношения к религии, социальному и имущественному положению, полу, образованию, роду и характеру занятий, месту жительства;

надписи с лексикой ненормативного происхождения;

ненормативного происхождения; символику, аббревиатуры или сокращенные названия учреждений, организаций, предприятий без их письменного согласия — в том числе ВСУ, МВД, СБУ и т.п.;

торговую марку физического или юридического лица, принадлежащего другому физическому или юридическому лицу, без их письменного согласия;

графический элемент дискриминационного характера;

графический элемент, похожий по начертанию с буквами или цифрами.

Запрещается использовать или имитировать изображения Государственного Герба Украины или Государственного Флага Украины, государственных символов других стран и международных организаций, официальные названия органов государственной власти Украины или их сокращенные наименования, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством.

На индивидуальных номерных знаках можно размещать буквы украинского или латинского алфавита, цифры и даже графические элементы. Графический элемент можно добавить при заказе оффлайн макета в любом сервисном центре МВД. А онлайн добавить такой элемент невозможно, ведь для размещения изображения нужно предоставить также документы, подтверждающие право на продуцирование копий этого авторского произведения.

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То есть, для изготовления макета номерных знаков с графическим элементом необходимо предоставить:

надлежащим образом заверенную копию документа, подтверждающего регистрацию символики, знака (торговой марки) в установленном законодательством порядке (при нанесении на индивидуальный номерной знак символики учреждения, организации, предприятия или знака (торговой марки) физического или юридического лица);

письменное согласие учреждения, организации, предприятия в случае нанесения их символики, аббревиатуры, сокращенного названия или письменное согласие физического или юридического лица в случае нанесения его знака (торговой марки) на индивидуальный номерной знак транспортного средства, принадлежащего другому физическому или другому лицу;

заверенные в установленном порядке копии учредительных документов учреждения, организации, предприятия и т.д. в случае нанесения на индивидуальный номерной знак аббревиатуры или сокращенного названия.

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