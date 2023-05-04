Когда и как заменить водительское удостоверение: напоминание для автомобилистов — Finance.ua

Когда и как заменить водительское удостоверение: напоминание для автомобилистов
Иногда нужно заменить водительское удостоверение: скажем, когда старое повредилось или в случае изменения паспортных данных, таких как фамилия, имя или отчество. Как это сделать и какие документы понадобятся — рассказываем далее.
Правоохранители напоминают: водительское удостоверение нужно заменить в течение 10 дней. Сделать это можно двумя способами: обратившись в любой сервисный центр МВД или воспользовавшись электронным кабинетом водителя онлайн.
Что нужно, чтобы изменить удостоверение в сервисном центре
Для обращения в СЦ необходимо подготовить следующий пакет документов:
- паспорт;
- идентификационный код;
- имеющееся удостоверение водителя;
- документ, подтверждающий изменение персональных данных;
- медицинскую справку (на момент действия военного положения медицинская справка не обязательна).
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Заказ нового удостоверения онлайн
Чтобы заменить водительское удостоверение онлайн, необходимо воспользоваться электронным кабинетом водителя, где в соответствующей форме заполнить все поля. Также к заявлению придется прикрепить скан-копии всех необходимых документов, оплатить стоимость услуги и выбрать удобный способ получения нового удостоверения.
Как можно получить новое водительское удостоверение и сколько это может стоить:
- в отделении «Укрпочты» или курьерской доставкой — примерно 270 грн за бланк и 294 грн за доставку;
- сервисном центре МВД — оплачивается только стоимость бланка, около 270 грн.
В таком случае обработка заявки займет 10 рабочих дней. Еще около 5 дней уйдет на доставку нового документа.
В МВД также напомнили, что во время действия военного положения существует упрощение режима использования просроченного водительского удостоверения. Лицо, срок действия документа которого истек, допускается к управлению транспортными средствами. Заменить документы можно после отмены военного положения. Также можно обратиться за этой услугой в любой сервисный центр МВД, работающий.
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