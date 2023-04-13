В Украине водителей стали наказывать за непройденный техосмотр автомобиля — Finance.ua
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В Украине водителей стали наказывать за непройденный техосмотр автомобиля

Личные финансы
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Водитель получил по решению суда 5 суток административного ареста за то, что управлял автомобилем без проведенного технического осмотра.
Как стало известно, сотрудники полиции остановили автомобиль, не прошедший проверку технического состояния. В первый раз водитель получил постановление с наложением штрафа 340 грн на основании части 3 статьи 121 КУоАП.
Водитель штраф уплатил. Однако водитель не был осведомлен, что в случае не обжалования такого «первого» постановления, при повторном нарушении в течение года он понесет более суровое наказание.
Так, согласно части 3 статьи 121 КУоАП, управление водителем транспортным средством без прохождения проверки технического состояния предусматривает наложение штрафа в размере 340 грн. (для автомобилей, которые должны проходить такой технический осмотр).
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В то же время согласно части 4 статьи 121 КУоАП повторное совершение в течение года такого же нарушения предусматривает наложение штрафа в размере от 850 до 1700 грн с лишением права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев или административный арест на срок от пяти до десяти. суток.
Отметим, что в случае повторного управления без прохождения технического осмотра суд должен назначить одно из двух дополнительных наказаний:
  • или лишить права управления транспортными средствами сроком от 3-х до 6-ти месяцев;
  • или наложить административный арест сроком от 5 до 10 суток.
В вышеупомянутом деле суд наложил на него взыскание в виде административного ареста сроком на 5 суток (Постановление суда от 30.03.2023 г. по делу № 734/848/23).
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По материалам:
Ampercar
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