Всем владельцам автомобилей в Украине нужно будет проходить техосмотр: появились подробности — Finance.ua

Всем владельцам автомобилей в Украине нужно будет проходить техосмотр: появились подробности Сегодня 15:12 — Технологии&Авто

Всем владельцам автомобилей в Украине нужно будет проходить техосмотр: появились подробности

В Украине не отказались от планов по внедрению обязательного техосмотра всех легковых автомобилей. Об этом стало известно по итогам встречи представителей Главного сервисного центра МВД Украины с представителями Ассоциации по технической безопасности Германии, пишет Эксперт

О том, что в нашей стране хотят снова ввести обязательный технический осмотр всех легковых автомобилей, стало известно еще осенью 2020 года. Тогда об этом рассказал Владислав Криклий, занимавший в то время должность министра инфраструктуры Украины.

По его словам, введение обязательного техосмотра в Украине предусмотрено соглашениями с Евросоюзом. Но некоторые чиновники позже утверждали, что соглашение с Евросоюзом не предусматривает введение в Украине обязательного технического осмотра всех легковых автомобилей. Он потребуется только для машин, которые едут в страны ЕС.

Министерство инфраструктуры еще в 2020 году разработало законопроект о введении обязательного техосмотра для всех автомобилей. В 2021 году он был вынесен на общественное обсуждение. Ожидалось, что народные депутаты быстро примут документ, а владельцам легковых автомобилей придется уже с 2022 года проходить обязательный технический осмотр. Но этого так и не произошло.

Соответствующий законопроект не успели даже зарегистрировать в Верховной Раде. Этому, по-видимому, помешало полномасштабное вторжение в Украину российских оккупационных войск, которое началось в феврале 2022 года.

От идеи не отказались

Но украинское правительство, видимо, не отказалось от этой идеи. Об этом свидетельствуют консультации представителей Главного сервисного центра МВД Украины с представителями Ассоциации технической безопасности Германии. Эта рабочая встреча прошла в марте 2024 года в ОАЭ.

По итогам встречи стороны договорились начать сотрудничество с целью адаптации украинского законодательства к законодательству ЕС по вопросам технического контроля транспортных средств. Были достигнуты и другие договоренности.

Во время войны с российскими оккупантами ясно, что вряд ли в Украине будут вводить обязательный техосмотр всех легковых автомобилей. А вот после победы над оккупантами эта идея снова станет актуальной.

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Таким образом, можно заключить, что в Украине могут ввести технический осмотр автомобилей по стандарту Ассоциации технической безопасности Германии. TÜV проверяет и тестирует ТС, чтобы убедиться, что они соответствуют правилам и стандартам. Проверка TÜV гарантирует, что автомобиль безопасен для вождения и отвечает стандартам ФРГ.

Напомним, в законопроекте, разработанном Министерством инфраструктуры, говорится, что техническое состояние автомобилей должны проверять через 4 года после регистрации, а затем каждые 2 года. Техосмотр обязаны проходить новые владельцы машин в течение 10 дней после перерегистрации и после ДТП, если повреждены элементы, влияющие на безопасность. Для нарушителей предусмотрен штраф в размере 1700 грн, а за повторное такое правонарушение в течение года — лишение водительского удостоверения.

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Ampercar По материалам:

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