Обменять автомобиль на годовой проездной: инициатива немецкого города — Finance.ua

Обменять автомобиль на годовой проездной: инициатива немецкого города Сегодня 06:32 — Мир

Обменять автомобиль на годовой проездной: инициатива немецкого города

Власти немецкого Франкфурта-на-Майне предложили горожанам отказаться от автомобиля в обмен на годовой проездной на все виды транспорта по всей Германии.

Как пишет Bild, плотность автомобилей во Франкфурте одна из самых высоких в Германии. Там на 750 000 жителей приходится около 350 000 машин. Поэтому власти города решили поощрять отказ от автомобилей.

Что предлагают?

Теперь каждый, кто снимет машину с регистрации, получит годовой проездной на все виды транспорта Deutschlandticket, действующий по всей Германии. Он стоит 49 евро в месяц, что в сумме за год выходит 588 евро за год.

При этом бесплатный прокат электросамокатов или велосипедов не предусмотрен. Ранее аналогичную премию уже ввели в Марбурге.

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УНІАН По материалам:

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