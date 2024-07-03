Обменять автомобиль на годовой проездной: инициатива немецкого города — Finance.ua

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Обменять автомобиль на годовой проездной: инициатива немецкого города

Мир
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Обменять автомобиль на годовой проездной: инициатива немецкого города
Обменять автомобиль на годовой проездной: инициатива немецкого города
Власти немецкого Франкфурта-на-Майне предложили горожанам отказаться от автомобиля в обмен на годовой проездной на все виды транспорта по всей Германии.
Как пишет Bild, плотность автомобилей во Франкфурте одна из самых высоких в Германии. Там на 750 000 жителей приходится около 350 000 машин. Поэтому власти города решили поощрять отказ от автомобилей.

Что предлагают?

Теперь каждый, кто снимет машину с регистрации, получит годовой проездной на все виды транспорта Deutschlandticket, действующий по всей Германии. Он стоит 49 евро в месяц, что в сумме за год выходит 588 евро за год.
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При этом бесплатный прокат электросамокатов или велосипедов не предусмотрен. Ранее аналогичную премию уже ввели в Марбурге.
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По материалам:
УНІАН
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