Аренда авто в Европе: где дешевле всего — Finance.ua

Аренда авто в Европе: где дешевле всего Сегодня 19:00 — Личные финансы

Аренда авто в Европе: где дешевле всего

Аренда автомобиля во время отпуска дает вам свободу путешествовать на своих условиях. На арендованной машине можно не зависеть от общественного транспорта, быстрее доехать до места отдыха, увидеть больше достопримечательностей, а главное — в ней можно путешествовать с комфортом.

Сервис бронирования поездок Skyscanner проанализировал цены на аренду автомобилей в городах Европы.

Возглавила рейтинг столица Мальты Валлетта, где средняя цена за день аренды авто составляет 20,68 фунта стерлингов. В то же время, лучшей страной Европы для посуточной аренды машин признали Испанию.

Где самые дешевые цены на аренду автомобилей в Европе:

Валлетта, Мальта — 20,68 фунта стерлингов (26,5 долларов); Фару, Португалия — 22,82 фунта стерлингов (29,3 доллара); Анталья, Турция — 23,11 фунта стерлингов (29,7 доллара); Пафос, Кипр — 24,30 фунтов стерлингов (31,2 доллара); Севилья, Испания — 25,39 фунта стерлингов (32,6 доллара); Аликанте, Испания — 25,41 фунта стерлингов (32,65 доллара); Валенсия, Испания — 25,42 фунта стерлингов (32,7 доллара); Ларнака, Кипр — 25,96 фунта стерлингов (33,35 доллара); Малага, Испания — 25,98 фунта стерлингов (33,4 доллара); Лиссабон, Португалия — 25,99 фунта стерлингов (33,4 доллара).

Эксперты отмечают, что аренда автомобиля за 1−2 недели до начала поездки — самый выгодный вариант. Например, в Испании, Португалии и Греции больше сэкономить можно, забронировав автомобиль за 7 дней, тогда как во Франции рекомендуется бронировать авто за 14 дней до начала путешествия.

Путешествуя за границу на собственном авто, стоит заранее позаботиться о наличии Зеленой карты, без которой пересечение границы невозможно. Зеленая карта работает как автогражданка, только за рубежом. Полис покрывает ответственность при возникновении страхового случая. А на Finance.ua можно оформить полис онлайн за 3 минуты и не переплачивать на границе:

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