ТОП-20 новых автомобилей, которые выбирают украинцы в 2024 году — Finance.ua

ТОП-20 новых автомобилей, которые выбирают украинцы в 2024 году Сегодня 20:04 — Технологии&Авто

ТОП-20 новых автомобилей, которые выбирают украинцы в 2024 году

Продажи новых легковушек в июне «притормозили» так мощно, что первый месяц лета чуть не стал самым плохим с начала года: меньше нынешних 5084 новых авто продали разве что в январе (4,5 тысячи).

«Впрочем, для народа страны, которая находится в состоянии войны и ежедневно терпит потери из-за вражеских бомбардировок и обстрелов, наличие даже такого спроса на новые транспортные средства является признаком незаурядного оптимизма», — говорят аналитики.

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Пока одни модели страдали от нехватки интереса со стороны покупателей или нехватки «живых» автомобилей в салонах дилеров и на площадках импортеров, другие улучшали привычные результаты.

20 самых популярных моделей в Украине

по итогам продажи новых авто в июне (против мая)

Toyota RAV4: 385 новых авто (-114); Renault Duster: 344 новых авто (+25); Citroen Berlingo: 198 новых авто (+137); Honda M-NV: 140 новых авто (+59); Toyota Camry: 125 новых авто (+10); Mazda CX-5: 113 новых авто (-15);

Suzuki S-Cross: 113 новых авто (-3); BMW X5: 108 новых авто (+2); Kia Sportage: 107 новых авто (-53); BMW 3 Серии: 104 новых авто (+35); Volkswagen Touareg: 90 новых авто (-16); Nissan Ariya: 89 новых авто (+26); Nissan X-Trail: 83 новых авто (-3); Toyota Yaris Cross: 81 новых авто (-5); BMW X3: 71 новых авто (+1); MG 4: 70 новых авто (+37); Skoda Octavia: 69 новых авто (-4);

Volkswagen ID.4 Crozz: 69 новых авто (-45); Hyundai Tucson: 67 новых авто (-27); BMW X6: 66 новых авто (+24); BYD Song Plus: 62 новых авто (+10); Skoda Kodiaq: 60 новых автомобилей (-60).



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