В Украине запустили онлайн-сервис для проверки техосмотра авто (инфографика) — Finance.ua

В Украине запустили онлайн-сервис для проверки техосмотра авто (инфографика)
Как сообщили в МВД, в Украине введен онлайн-сервис по проверке протокола обязательного технического контроля транспортных средств, которые выполняют грузовые, коммерческие и общественные перевозки.
Речь идет об автобусах, маршрутках, службах такси, грузовиках
и т. д.
Этот сервис позволит проверять наличие и действительность протокола проверки технического состояния транспортного средства по следующим критериям:
- номерной знак транспортного средства;
- номер протокола ОТК;
- VIN-код.
Онлайн-сервис размещен на официальном веб-сайте Главного сервисного центра МВД во вкладке «Проверка документов Documents cheking» — «Проверка протокола ОТК».
Протоколы обязательного технического контроля, выданные после 9 февраля 2024 года, можно проверить с помощью сканирования QR-кода, размещенного на протоколе ОТК.
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Справка Finance.ua:
- Компания carVertical провела исследование и выяснила самые распространенные виды мошенничества при покупке подержанных автомобилей. Сервис проверки истории автомобиля собирает огромное количество информации об отдельных автомобилях, включая записи из национальных и частных реестров, страховых компаний и баз данных угнанных автомобилей во многих странах. Потому все эти источники были использованы для данного исследования.
- Аналитики auto. ria отобрали ТОП-10 легковушек D-класса, которые чаще всего покупали в Украине в прошлом году. Эксперты рассмотрели все самые популярные варианты, которые по итогам прошлого года (по информации из открытых данных ГСЦ МВД) покупали на внутреннем рынке и/или подавали на первую регистрацию в наибольшем количестве.
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