Техосмотр авто: где дешевле и дороже всего пройти в Украине — Finance.ua

Техосмотр авто: где дешевле и дороже всего пройти в Украине
Некоторым категориям транспортных средств необходимо каждый год проходить технический осмотр. Если этого не делать, водитель может получить штраф или даже лишение водительского удостоверения. Дешевле всего техосмотр обойдется в Луцке и Тернополе, дороже всего — в Одессе.
Об этом пишет «Телеграф».
Сколько стоит прохождение техосмотра авто в Украине
Стоимость техосмотра транспортных средств в Украине варьируется в зависимости от населенного пункта и типа транспортного средства.
Цены на техосмотр начинаются с 1000 гривен и достигают 2050 грн и более.
Дешевле всего пройти ТО для легковых автомобилей в Луцке, Львове и Тернополе, где стоимость услуги составляет 1000 грн.
Дороже всего же обойдется технический осмотр авто в Одессе — 1700 грн.
Цена за эту процедуру в Киеве — от 1350 грн.
За грузовые автомобили массой до 3,5 тонн нужно будет заплатить от 1000 грн. и до 1650 грн, грузовые автомобили массой от 3,5 тонны и прицепы к ним — от 1300 до 1800 грн.
Такая же услуга для больших тягачей массой от 12 тонн стоит от 1650 до 2050 грн.
Если техосмотр пройден успешно, владелец авто получает соответствующий сертификат. В нем засвидетельствовано состояние авто и соответствие его всем нормам.
Если же машина не проходит техосмотр, владельцу предоставляют Акт несоответствия.
Добавим, для прохождения техосмотра нужно собственно само транспортное средство, а также техпаспорт на него.
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Если техконтроль проходит не владелец авто, а представитель владельца, необходима доверенность. Также необходим паспорт гражданина Украины.
Если автомобиль оборудован специальными элементами конструкции, типа проблесковых маячков или газобаллонного оборудования, нужно предъявить документы на них.
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