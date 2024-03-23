Какой на вид и сколько стоит новый кроссовер Dacia Duster Essential (фото) — Finance.ua

Какой на вид и сколько стоит новый кроссовер Dacia Duster Essential (фото) Сегодня 03:02 — Технологии&Авто

Какой на вид и сколько стоит новый кроссовер Dacia Duster Essential (фото), Фото: Dacia

Новый кроссовер Dacia Duster получил доступную начальную версию Essential. Кроссовер уже поступил в продажу в Евросоюзе по цене от 19 290 евро.

Об этом сообщается на официальном сайте автопроизводителя.

Кроссовер Dacia Duster Essential выглядит проще, чем остальные версии модели. У него 16-дюймовые стальные колеса, бамперы без серого декора и не окрашенные дверные ручки и зеркала.

Фото: Dacia

В салоне установлены обычные приборные циферблаты, а на месте центрального дисплея находится пластиковая заглушка. К тому же, внутренняя отделка проще, чем у более дорогих версий Duster 2024.

Фото: Dacia

Вместе с тем базовая комплектация Dacia Duster расширена. Предусмотрены кондиционер, аудиоподготовка, парктроник, датчик света, круиз-контроль, а также системы автоматического торможения, контроля полосы движения и распознавания дорожных знаков.

Фото: Dacia

Кроссовер Dacia Duster Essential предлагают только с 1,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 100 л. с., 6-ступенчатой ​​механической КПП и передним приводом. В качестве настройки модели предлагают заводское ГБО.

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