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Техосмотр всех авто в Украине станет обязательным: эксперт назвала слабые места реформы

Личные финансы
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Появляется отдельная профессия - инспектор по техническому контролю
Появляется отдельная профессия - инспектор по техническому контролю
Украина планирует вернуть обязательный технический контроль легковых автомобилей, отмененный в 2011 году. Ожидается, что новая система заработает до конца 2027 года.
Об этом сообщила ведущая научная сотрудница Института экономических исследований и политических консультаций Ирина Коссе.

Евроинтеграционные обязательства

По словам эксперта, возобновление технического контроля транспорта предусмотрено обязательствами Украины перед Европейским Союзом.
Речь идет об имплементации Директивы 2014/45/ЕС о периодическом техническом осмотре транспортных средств и их прицепах. Документ устанавливает единые минимальные требования для стран ЕС, в частности, относительно периодичности проверок, выдачи сертификатов техосмотра, требований к оборудованию и пунктам контроля, а также подготовке инспекторов и надзорных органов.
Именно на положениях этой директивы основывается украинская реформа.
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ЕС ожидает, что Украина не только примет новый закон, но и запустит систему до 2027 года.
По словам Коссе, законопроект планируют обнародовать до конца лета 2026 года. После этого документ должен пройти обсуждение и межведомственное согласование.
Ожидается, что в Верховную Раду его могут подать в сентябре-октябре этого года.

Что предусматривает реформа

Реформа требует, чтобы инспекторы проходили обучение и периодическую переаттестацию, а для уже работающих предусматривает переходный период.
Отдельно отмечается, что инспектор должен действовать независимо и не иметь конфликта интересов, то есть вознаграждение не может зависеть от результата осмотра.
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Аккредитация, согласование и регистрация пункта техосмотра заменяются одной электронной процедурой с пределом 30 дней. Появляется отдельная профессия — инспектор по техническому контролю. Все инспекторы, в том числе работающие сейчас, должны подтвердить квалификацию и обновлять ее каждые 5 лет.
За каждый осмотр отвечает конкретный человек. Фото и видео планируется анализировать с помощью программы на основе ИИ, которая будет обозначать подозрительные случаи.

Какие риски выявило антикоррупционное исследование

Параллельно с подготовкой реформы было проведено антикоррупционное исследование с участием Министерства развития общин и территорий и общественной организации «Вместе против коррупции».
Авторы исследования пришли к выводу, что без устранения ряда рисков система может воспроизвести коррупционные практики, существовавшие до отмены техосмотра в 2011 году.
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Среди основных рисков называют:
  • хранение видеоматериалов техосмотра непосредственно операторами пунктов контроля, а не в отдельной государственной системе;
  • ручное внесение результатов измерений в электронную систему, создающую возможности для манипуляций;
  • недостаточная персональная ответственность инспекторов за результаты проверок.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Министерство развития общин и территорий Украины ранее очертило стратегический план работы на 2026 год.
Документ, в частности, подразумевает намерение начать масштабную реформу системы технического контроля транспорта. Речь идет о поэтапных изменениях в сфере перевозок, безопасности дорожного движения и цифровизации автотранспорта, а также возможном расширении практики обязательного технического осмотра.
Отдельно прорабатывается возможность применения технического контроля к подержанным транспортным средствам, впервые ввозимым на территорию Украины.
По материалам:
Finance.ua
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