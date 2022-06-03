Тарифы на газ и тепло заморозят до конца войны: законопроекты уже в Раде — Finance.ua
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Тарифы на газ и тепло заморозят до конца войны: законопроекты уже в Раде

Сегодня 15:03Личные финансы
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Тарифы на газ и тепло заморозят до конца войны: законопроекты уже в РадеТарифы на газ и тепло заморозят до конца войны: законопроекты уже в Раде
Кабинет министров подал в Верховную Раду проекты законов, касающихся запрета повышать тарифы на газ, распределение газа, тепло и горячую воду во время военного положения. Мораторий на увеличение тарифов в 2022 году обойдется в 264 млрд гривен.
Об этом свидетельствуют проекты законов на сайте Верховной Рады.

Мораторий на повышение тарифов

Проект закона № 7427 касается моратория на повышение тарифов.
В частности, предлагается установить, что:
  • тарифы на услуги распределения природного газа не подлежат увеличению;
  • тарифы на тепловую энергию, на услуги по снабжению тепловой энергией и услуги по снабжению горячей водой для всех категорий потребителей не подлежат увеличению;
  • цена на природный газ для бытовых потребителей не подлежит увеличению цены, применявшейся в отношениях между поставщиком и бытовыми потребителями по состоянию на 24 февраля 2022 года.
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Законопроектом предлагается установить запрет поставщикам природного газа совершать какие-либо действия по принуждению бытового потребителя к оплате задолженности.

Источники средств

Законопроектом № 7429 предлагается увеличить доходы специального фонда госбюджета на 264,3 млрд гривен. Эти средства пойдут на компенсацию НАК «Нафтогаз Украины», который обязан продавать газ по льготным ценам.
Источники средств для спецфонда госбюджета — дивиденды госкомпаний и поступления в рамках программ помощи Европейского Союза, правительств иностранных государств, международных организаций, донорских учреждений.
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Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров обязал газоснабжающую компанию «Нафтогаз Трейдинг» с 1 июня по 31 июля 2022 года реализовывать газ производителям тепловой энергии, в том числе ОСМД, ЖСК, в объемах, необходимых для обеспечения горячего водоснабжения, по цене 7,42 грн (с учетом НДС) за куб. м;
  • большинство поставщиков газа показали майские цены. По истечении срока действия годовых предложений предыдущего сезона компании должны сформировать новые тарифные пакеты, однако из-за войны эти планы пришлось отложить;
  • в Центре противодействия дезинформации также объяснили ситуацию с голубым топливом. Отмечается, что 10 мая Кабмином был одобрен законопроект, вводящий мораторий на повышение тарифов на тепло и горячую воду, а также на газ и его распределение для всех категорий потребителей.
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По материалам: РБК-Україна
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