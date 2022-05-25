В Украине изменили формулу расчета субсидий и сумм льгот на оплату коммуналки — Finance.ua

Отмечается, что уменьшение выплат связано с меньшей суммой коммунального счета (без отопления) и, вероятно, с последствиями военного положения.
Те, кто раньше не получал субсидию, но сейчас она ему нужна, может в течение двух месяцев с начала неотопительного сезона обратиться за ее назначением. Главное — успеть подать заявление и необходимые документы до окончания неотопительного сезона.
людей, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах;
владельцев жилых помещений в Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях и Киеве.
Справка Finance.ua:
Кабинет Министров одобрил выплату компенсации коммунальных расходов для украинцев, бесплатно приютивших у себя внутренне перемещенных людей;
если человек больше 30 дней не находился в жилье, он должен обратиться с заявлением к поставщику услуг, а также добавить справку о лечении, либо справку внутриперемещенного лица, либо справку, свидетельствующую о службе в ВСУ. Именно эта справка и будет основанием, чтобы поставщик услуг сделал перерасчет.
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