В Украине изменили формулу расчета субсидий и сумм льгот на оплату коммуналки — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине изменили формулу расчета субсидий и сумм льгот на оплату коммуналки

Сегодня 09:05Личные финансы
80
В Украине изменили формулу расчета субсидий и сумм льгот на оплату коммуналкиВ Украине изменили формулу расчета субсидий и сумм льгот на оплату коммуналки
В Украине изменили формулу расчета субсидии и суммы льгот по оплате коммунальных услуг.
Как сообщает издание «На пенсии», за апрель выплатят 43% субсидии и 59% льгот, начисленных в январе 2022 года.
А с мая и на весь неотопительный сезон будут выплачиваться 16% субсидии и 29% льгот, начисленных в январе 2022 года.
Читайте также
Отмечается, что уменьшение выплат связано с меньшей суммой коммунального счета (без отопления) и, вероятно, с последствиями военного положения.
Те, кто раньше не получал субсидию, но сейчас она ему нужна, может в течение двух месяцев с начала неотопительного сезона обратиться за ее назначением. Главное — успеть подать заявление и необходимые документы до окончания неотопительного сезона.
Место для вашей рекламы
Это касается претендентов двух категорий:
  • людей, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах;
  • владельцев жилых помещений в Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях и Киеве.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров одобрил выплату компенсации коммунальных расходов для украинцев, бесплатно приютивших у себя внутренне перемещенных людей;
  • если человек больше 30 дней не находился в жилье, он должен обратиться с заявлением к поставщику услуг, а также добавить справку о лечении, либо справку внутриперемещенного лица, либо справку, свидетельствующую о службе в ВСУ. Именно эта справка и будет основанием, чтобы поставщик услуг сделал перерасчет.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты
По материалам: Факти і коментарії
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.