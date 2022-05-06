Коммуналка: украинцев предупредили, за что могут отключить электричество — Finance.ua

Коммуналка: украинцев предупредили, за что могут отключить электричество
Сегодня 13:00 — Личные финансы
Украинцев просят предупреждать об отсутствии возможности оплаты за свет, иначе из-за задолженности их начнут отключать от электричества.
Потребителей электроэнергии в Украине обязали предупреждать поставщиков о невозможности уплаты коммунальных услуг в военное время.
Если задолженность будет накапливаться, и потребитель не даст о себе знать, его отключат от электросети.
Такое решение приняла Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ).
Напомним, уровень оплат за электроэнергию в Киеве составляет 79%, но этого недостаточно. Энергетики просят оплачивать распределение электроэнергии — без этого они не смогут выполнять аварийные работы.
Мы ранее писали, что тарифы на газ и электроэнергию для населения в Украине повышаться не будут и останутся «замороженными» во время военного положения.
Справка Finance.ua:
Тарифы на электроэнергию сохранятся, как минимум, еще на шесть месяцев. Сейчас они такие:
- до 250 кВт*ч — 1,44 гривны за 1 кВт*ч;
- свыше 250 кВт*ч — 1,68 гривны за 1 кВт*ч.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.
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