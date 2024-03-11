Сырский предложил Зеленскому удвоить выплаты военным — Finance.ua

Сырский предложил Зеленскому удвоить выплаты военным Сегодня 12:20 — Казна и Политика

Сырский предложил Зеленскому удвоить выплаты военным

Несмотря на дефицит бюджета, Сырский поставил на обсуждение президенту Украины предложение о удвоении «боевых» выплат военным, находящимся на передовых позициях фронта.

Об этом в интервью «Телеграфу» сообщил народный депутат от фракции «Слуга народа» Руслан Горбенко.

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«Они хотели бы получать надбавку за боевые не 100 тысяч гривен, а 200 тысяч. Это можно делать? Да, можно! И есть такое предложение от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, который предложил президенту удвоить эти выплаты для мотивации ребят, желающих сражаться и воевать», — сказал депутат.

Он отметил, что во время его поездок на фронт к нему неоднократно обращались военнослужащие с просьбой увеличить так называемые боевые выплаты.

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По мнению Горбенко, средства в бюджете на такую ​​индексацию можно найти путем увольнения из рядов ВСУ тех, кто не желает воевать, и направить эти деньги на стимулирование находящихся на передовых позициях военных, желающих защищать страну.

«Я не вижу смысла держать таких людей в рядах нашей армии, лучше эти высвобождаемые средства (они же не будут получать зарплату), направить на дополнительную мотивацию ребят, желающих воевать, защищать свою страну», — подытожил он.

Справка Finance.ua:

правительство планирует привлечь в госбюджет в 2024 дополнительные поступления, увеличив поступления от военного сбора и акциза;

ранее Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект по усилению социальной защиты военных.



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Телеграф По материалам:

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