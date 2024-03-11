Сырский предложил Зеленскому удвоить выплаты военным — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сырский предложил Зеленскому удвоить выплаты военным

Казна и Политика
307
Сырский предложил Зеленскому удвоить выплаты военным
Сырский предложил Зеленскому удвоить выплаты военным
Несмотря на дефицит бюджета, Сырский поставил на обсуждение президенту Украины предложение о удвоении «боевых» выплат военным, находящимся на передовых позициях фронта.
Об этом в интервью «Телеграфу» сообщил народный депутат от фракции «Слуга народа» Руслан Горбенко.
Читайте также
«Они хотели бы получать надбавку за боевые не 100 тысяч гривен, а 200 тысяч. Это можно делать? Да, можно! И есть такое предложение от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, который предложил президенту удвоить эти выплаты для мотивации ребят, желающих сражаться и воевать», — сказал депутат.
Он отметил, что во время его поездок на фронт к нему неоднократно обращались военнослужащие с просьбой увеличить так называемые боевые выплаты.
Читайте также
По мнению Горбенко, средства в бюджете на такую ​​индексацию можно найти путем увольнения из рядов ВСУ тех, кто не желает воевать, и направить эти деньги на стимулирование находящихся на передовых позициях военных, желающих защищать страну.
«Я не вижу смысла держать таких людей в рядах нашей армии, лучше эти высвобождаемые средства (они же не будут получать зарплату), направить на дополнительную мотивацию ребят, желающих воевать, защищать свою страну», — подытожил он.

Справка Finance.ua:

  • правительство планирует привлечь в госбюджет в 2024 дополнительные поступления, увеличив поступления от военного сбора и акциза;
  • ранее Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект по усилению социальной защиты военных.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Телеграф
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.