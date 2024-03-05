Пограничники начали использовать реестр военнообязанных на границе — Finance.ua

Пограничники начали использовать реестр военнообязанных на границе Сегодня 17:40 — Казна и Политика

Пограничники начали использовать реестр военнообязанных на границе

С середины февраля Государственная пограничная служба начала использовать реестр «Оберіг», усиливающий противодействие незаконному выезду за границу.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

«Пограничное ведомство совместно с Минобороны наработали совместные шаги по внедрению информационного обмена между базой данных Госпогранслужбы и Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов. Это позволяет разоблачать поддельные документы и проверить информацию о военнообязанных», — говорится в сообщении.

Как было раньше

Раньше пограничникам, чтобы подтвердить действительность военно-учетных документов, выданных ТРЦК и СП, которые давали бы гражданину законные основания выезда за границу, приходилось контактировать непосредственно с представителями этих подразделений.

Что изменилось

Теперь информацию можно проверить онлайн через реестр «Оберіг» — в несколько кликов.

«Цифровизация работы с данными ТЦК и СП уже неотвратима. „Оберіг“ позволяет автоматизировать те процессы, которые раньше зависели от человеческого фактора», — отметила Екатерина Черногоренко, заместитель Министра обороны по цифровизации, цифровым трансформациям и цифровому развитию.

Сколько подделок уже обнаружили

В пунктах пропуска на государственной границе за последние три недели пограничники помешали 230 попыткам незаконного пересечения с использованием поддельных документов. Часть подделок разоблачена благодаря реестру «Оберіг».

«Пограничники продолжают противодействовать попыткам незаконного пересечения границы, как на „зеленом“ участке, так и в пунктах пропуска, где нарушители пытаются использовать поддельные документы, дающие право на пересечение границы во время действия военного положения. Часть из них — это военно-учетные документы, якобы выданные в территориальных центрах комплектования. Именно поэтому налаживание действенного информационного обмена между базами данных позволяет инспекторам Госпогранслужбы более эффективно и достаточно быстро проводить проверку таких документов, которые люди предоставляют на контроль», — отметил помощник председателя Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Напомним, что Закон Украины «О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов «Оберіг» был принят в 2017 году, однако до 24 февраля 2022 года информация в нем отсутствовала, и только осенью 2023 года система начала свою работу.

Единый реестр военнообязанных и призывников «Оберіг» уже подключен к двум крупнейшим государственным базам данных — реестрам Государственной миграционной службы и Государственной пограничной службы.

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