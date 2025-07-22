Свириденко считает, что украинцы «чрезмерно раздувают» проблему коррупции в Украине — Finance.ua

Свириденко считает, что украинцы «чрезмерно раздувают» проблему коррупции в Украине
По мнению нового главы правительства, украинское общество чрезмерно раздувает проблему коррупции в Украине.
Об этом она заявила в своем интервью для Bloomberg.
Как пишет издание, Свириденко «пыталась приуменьшить значение проблемы коррупции», ссылаясь на данные опроса, зафиксировавшего, что хотя подавляющее большинство считает коррупцию распространенным явлением, гораздо меньше людей сталкивались с ней.
«Откровенно говоря, в украинском обществе и определенных социальных группах этот вопрос преувеличивается», — сказала премьер-министр.
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В то же время говорит Свириденко, внешние наблюдатели «оценивают Украину по другим показателям».
Она также поддержала отклонение правительством кандидатуры в Бюро экономической безопасности — хоть этого и требовали МВФ и Европейская комиссия, а также несмотря на то, что кандидат был одобрен комитетом.
«Кабинет Министров действовал в соответствии с установленными процедурами: мы получили номинанта от отборочной комиссии, проголосовали коллективно и вернули решение в комиссию», — сказала Свириденко.
Как пишет Bloomberg, Свириденко пообещала решить все срочные вопросы, в частности принять меры борьбы с коррупцией в рамках действующей программы.
Справка Finance.ua:
- По данным опроса КМИС, 92% населения считают, что коррупция является скорее или очень серьезной проблемой. В 2024 году половина опрошенных выразили мнение, что за последние 12 месяцев уровень коррупции вырос;
- в то же время часть украинцев сталкивается с проявлениями бытовой коррупции. Есть сферы, где взятки требуют чаще, и за последний год ситуация ухудшилась. В частности, 29% респондентов заявили, что руководство школ и учителя требовали взятки (денег, подарка, протекции, услуги). Еще 26% сообщили о вымогательстве взяток при получении медицинских услуг (включая врачей, сотрудников больниц, поликлиник, аптек);
- исследователи также спросили, какое наказание считают украинцы справедливым для коррупционеров. Большинство отметили, что сочтут решение справедливым, если чиновник-коррупционер получит 10 лет реального срока с конфискацией имущества.
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