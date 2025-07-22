В I полугодии 2025 г. автомобили с традиционными двигателями охватили более 56% новых авто — Finance.ua

В I полугодии 2025 г. автомобили с традиционными двигателями охватили более 56% новых авто Сегодня 16:45 — Технологии&Авто

В I полугодии 2025 г. автомобили с традиционными двигателями охватили более 56% новых авто

В I полугодии 2025 г. автомобили с традиционными двигателями охватили более 56% новых легковушек.

Об этом сообщил Об этом сообщил Укравтопром

В прошлом году этот показатель составил около 68%.

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Самыми популярными остаются модели с бензиновыми двигателями, на них приходится 37% продаж новых авто, что почти на 6 процентных пунктов меньше прошлогоднего показателя.

▫️Заметно увеличилась доля гибридов с 17,3% до 26,5%.

▫️В то же время доля дизельных авто сократилась с 24,7 до 19,4%.

▫️Прирос сегмент электромобилей — с 14,6% до 16,9%.

▫️На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее 1% продаж новых авто.

Лидерские позиции по сегментам:

Бензиновые авто — HYUNDAI Tucson;

Дизельные — RENAULT Duster;

Гибридные — TOYOTA RAV-4;

Электро — BYD Song Plus EV;

Авто с ГБО — HYUNDAI Tucson.

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