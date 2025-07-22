В I полугодии 2025 г. автомобили с традиционными двигателями охватили более 56% новых авто — Finance.ua

В I полугодии 2025 г. автомобили с традиционными двигателями охватили более 56% новых авто
В I полугодии 2025 г. автомобили с традиционными двигателями охватили более 56% новых легковушек.
Об этом сообщил Укравтопром.
В прошлом году этот показатель составил около 68%.
Читайте также
Самыми популярными остаются модели с бензиновыми двигателями, на них приходится 37% продаж новых авто, что почти на 6 процентных пунктов меньше прошлогоднего показателя.
▫️Заметно увеличилась доля гибридов с 17,3% до 26,5%.
▫️В то же время доля дизельных авто сократилась с 24,7 до 19,4%.
▫️Прирос сегмент электромобилей — с 14,6% до 16,9%.
▫️На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее 1% продаж новых авто.
Лидерские позиции по сегментам:
- Бензиновые авто — HYUNDAI Tucson;
- Дизельные — RENAULT Duster;
- Гибридные — TOYOTA RAV-4;
- Электро — BYD Song Plus EV;
- Авто с ГБО — HYUNDAI Tucson.
Поделиться новостью