Porsche готовит новые увольнения сотрудников — Finance.ua
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Porsche готовит новые увольнения сотрудников

Технологии&Авто
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Porsche сейчас переживает худший кризис за последние десятилетия, что заставляет компанию принимать радикальные меры по сокращению расходов.
Генеральный директор Оливер Блум предупредил немецких работников, что переговоры с профсоюзами относитенльно дальнейшего сокращения расходов начнутся в ближайшие месяцы — иными словами, дальнейшие увольнения.
Об этом пишет Bankier.pl.
Автомобильный гигант планирует сократить свою рабочую силу более чем на 10% до 2029 года, готовясь к значительно более низким продажам — 250 тыс. автомобилей в год по сравнению с 311 тыс. в прошлом году. В Porsche в Германии работает 37 тыс. человек.
Падение спроса в Китае и обеспокоенность тарифами США нанесли значительный ущерб доходности Porsche, сообщает Fortune.
Блюм признает, что нынешняя бизнес-модель компании больше не эффективна в условиях изменений на рынке. Porsche ощущает слабый интерес к электромобилям и автомобилям класса люкс в Китае, где конкуренция в сегменте электромобилей очень жесткая.
В США, крупнейшем экспортном рынке бренда, проблемы усугубляются дополнительными тарифами, введенными администрацией Дональда Трампа, снижающими маржу. Блюм отмечает, что Porsche ощущает эти негативные последствия более остро, чем многие конкуренты из отрасли.
Руководство Porsche продолжает свои предыдущие меры по сокращению расходов. Новые сокращения, согласованные с профсоюзами, направлены на достижение среднесрочной операционной рентабельности на уровне 15−17% по сравнению с 8,6% в первом квартале этого года.
Автомобильная промышленность также страдает от высоких затрат на рабочую силу и энергоносители в Германии. Производитель легендарного 911 пытается подражать своей материнской компании Volkswagen, которая также объявила о массовых сокращениях рабочих мест — работу потеряют до 35 тыс. сотрудников.
Porsche движется в том же направлении, стремясь сохранить конкурентоспособность и прибыльность в сложных экономических условиях.
Людмила Пушенко
Людмила Пушенко
Переводчик-редактор
По материалам:
Finance.ua
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